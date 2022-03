As autoridades organizam o evento que será realizado nos dias 21, 23 e 24 de abril e que conta atualmente com 31 agremiações. - Divulgação PMN

As autoridades organizam o evento que será realizado nos dias 21, 23 e 24 de abril e que conta atualmente com 31 agremiações.

Publicado 17/03/2022

Este ano, o desfile das escolas de samba de Niterói, que acontecia, tradicionalmente na Rua da Conceição, terá novo endereço: o Caminho Niemeyer. A informação foi anunciada oficialmente pelo prefeito, Axel Grael, nesta quinta-feira(17), em reunião no seu gabinete. O evento será realizado nos dias 21, 23 e 24 de abril. Niterói conta atualmente com 31 agremiações.



''O tradicional carnaval de Niterói, vai ganhar um novo cenário. Vamos realizar essa festa democrática, que representa a cultura do nosso país e aquece o turismo e a economia, de uma forma muito mais interessante em termos turísticos. O Caminho Niemeyer é um dos lugares mais lindos de Niterói e possui uma bela vista da Baía de Guanabara, com um pôr do sol de tirar o fôlego. Depois de um longo período sem carnaval na cidade, por conta da pandemia do coronavírus, vamos promover um evento com estrutura e segurança para revivermos a alegria dessa festa popular, e valorizar o trabalho dos integrantes das escolas, que atuam com muita dedicação e paixão', afirmou o prefeito.



O Grupo A está programado para desfilar no sábado, dia 23 de abril, a partir das 20h, com abertura da escola de samba Sabiá, seguida pela Alegria da Zona Norte, Mocidade de Icaraí, Magnólia Brasil, Experimenta da Ilha, Folia do Viradouro, Unidos da Região Oceânica, Souza Soares, Unidos do Sacramento e Combinado do Amor.



O Grupo B desfilará no dia 21 de abril, a partir das 21h, com a Amigos da Ciclovia, União da Engenhoca, Bafo do Tigre, Império de Arariboia, Banda Batistão, Bem Amado, Paraíso do Bonfim, Balanço do Fonseca, Cacique da São José e Tá Rindo Porquê?.



Encerrando as apresentações, o Grupo C desfila no domingo, dia 24 abril, a partir das 19h. A ordem será a seguinte: Império de Charitas, União do Maruí, Independente do Boaçu, Grilo da Fonte, Barro Vermelho, Fora de Casa, Garra de Ouro, Unidos do Castro, Galo de Ouro e Grupo dos 15.



"Estamos tendo uma grande harmonia para fazer este evento acontecer graças a compreensão de todos em função da preocupação que estamos vivendo com a saúde e com a vida das pessoas por conta da pandemia. Todos os envolvidos neste processo tiveram uma sensibilidade grande de entender essa mudança, isso reforçou o quanto estamos todos integrados, a cidade preocupada com o dia a dia da população. Foi muito importante este diálogo com as agremiações, com o poder público. Estamos muito otimistas com este novo cenário, com uma grande expectativa. Vai ser uma importante festa", pontuou o vice-prefeito, Paulo Bagueira.



O presidente da Neltur, Paulo Novaes, explicou que tanto a mudança de data como do local exige um planejamento diferenciado, com mais segurança e menos aglomeração em função da pandemia.



''Nós viemos ao longo dos últimos anos melhorando muito a qualidade e essa estrutura que vai ser montada, é uma estrutura de primeira linha. O Caminho Niemeyer é um local que tem um simbolismo muito grande na cidade, além de toda estrutura e investimento, estamos em um momento de retomada econômica'', disse Paulo Novaes.



O secretário de participação social e presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, Anderson Rodrigues, o Pipico, reforçou que este será um grande evento e destacou o empenho de todos os envolvidos para manter a tradição do carnaval de rua da cidade.



"Estamos vivendo um momento importante de valorização do carnaval. Tenho certeza que será um carnaval de qualidade, um ganho muito grande para a cultura e para o carnaval da cidade", pontuou.



A reunião contou também com a participação do secretário municipal de Ações Estratégicas, André Diniz, do presidente da Emusa, Paulo César Carreira, do presidente da Liga da União das Escolas de Samba de Niterói, Marcelo Serpa, do presidente da Liga das Escolas de Samba de Niterói, Carlos Rodrigues Xororo, dos vereadores Jhonatan Anjos e José Adriano Folha.