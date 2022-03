O secretário de Direitos Humanos de Niterói, Raphael Costa, recebeu a homenagem pelo seu trabalho em ações humanitárias na África e no Chile. - Divulgação

Publicado 18/03/2022 20:12

O secretário de Direitos Humanos de Niterói, Raphael Costa, recebeu uma homenagem pelo seu trabalho em ações humanitárias na África e no Chile. A certidão de Honra, concedida pelo Conselho Social e Econômico (ECOSOC) da Organização das Nações Unidas (UNO), foi entregue a Raphael na manhã desta quinta-feira (17/03), em Nova York, na sede da entidade.

A solenidade faz parte das comemorações dos 77 anos da ONU, que neste ano organizou a Sessão "Geração ODS: Moldando a Década À Frente", a pedido dos países que compõem a organização. Durante a entrega da homenagem, Raphael Costa demonstrou ser grato pela premiação e agradeceu à ONU pelo reconhecimento.

"Recebi há pouco, aqui em Nova York, esta importante homenagem. Estou muito feliz por representar a América Latina na reunião internacional do Departamento de Assuntos Sociais e Econômicos, e também do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Esse reconhecimento é um incentivo para que mais jovens comprometam-se na luta pela justiça social e pelo desenvolvimento sustentável", destacou o secretário.

Formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Raphael tem experiência profissional em organizações de Direitos Humanos, como a Caritas Interationalis e a Children and Youth International, e trabalhou na Comissão de Assuntos Humanitários na ONU. Além de Moçambique, já trabalhou em ações humanitárias no Chile. Atualmente, o jovem exerce o cargo de secretário de Direitos Humanos de Niterói, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Além de Raphael, outros representantes de outras nações, como Austrália, Canadá, Filipinas, Holanda e Zimbábue, também receberam reconhecimento da organização.