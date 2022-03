Após reunir mais de 2 mil pessoas no maior lançamento do ano da rede de Livrarias Travessa, no Leblon, o jornalista PH de Noronha estará neste terça (22) no Cinema Reserva Cultural Niterói para autografar Golpe Derrotado. - Divulgação

Após reunir mais de 2 mil pessoas no maior lançamento do ano da rede de Livrarias Travessa, o jornalista PH de Noronha estará neste terça (22/03), a partir das 18h30min., no Cinema Reserva Cultural Niterói para autografar Golpe Derrotado - A verdade sobre a conspiração para destruir Rodrigo Neves e capturar a Prefeitura de Niterói. O lançamento terá a presença do ex-prefeito, personagem central da obra.

A apresentação do livro é assinada pelo veterano advogado Técio Lins e Silva. Ao longo de 320 páginas, o livro editado pela Editora Máquina de Livros reúne depoimentos de personagens importantes dos cenários político e jurídico nacionais, como o ex-governador e presidenciável Ciro Gomes, além de histórias sobre o período em que o então prefeito de Niterói Rodrigo Neves ficou preso, durante 93 dias, entre o fim de 2018 e início de 2019.

O livro conta que até hoje não foi apresentada nenhuma prova e o ex-prefeito não foi ouvido no processo. Rodrigo Neves (PDT), atual pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, foi solto em 2019 por determinação do Tribunal de Justiça, após decisão do colegiado por seis votos favoráveis contra um. O então prefeito retomou o mandato na Prefeitura de Niterói, concluído com 85% de aprovação popular, e em 2020 elegeu no primeiro turno seu sucessor, Axel Grael, com 62% dos votos válidos.