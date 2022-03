Parque Monte Bastione com vista panorâmica de 360º é aberto ao turismo | Niterói | O Dia

O tenente coronel Flávio Henrique Pinheiro da Costa com sua esposa Anna Karina, o presidente da Neltur, Paulo Novaes e convidados, durante solenidade. - Divulgação

Publicado 22/03/2022 16:00

Uma boa notícia para os turistas e amantes da natureza, o Parque Histórico Monte Bastione, situado no Forte Rio Branco, em Jurujuba, na Zona Sul de Niterói, foi aberto ao público em solenidade realizada, na última quinta-feira (17/3), com uma visita guiada pelo capitão Castricini aos equipamentos históricos e turísticos.

O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, ressaltou que a população de Niterói e os turistas ganham um dos mais históricos equipamentos do Século XVIII, que deixarão os visitantes extasiados pela deslumbrante paisagem. "Agora, os fortes de São Luis e do Pico, que encantam a todos pela vista panorâmica com um espaço visual de 360º, passam a ser conhecidos como a 'Macchu Picchu' brasileira", afirmou Novaes.



Na ocasião, o tenente-coronel Flávio Henrique Pinheiro da Costa, comandante do 21º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Bastione, destacou a abertura do histórico Parque Monte Bastione para o público e os turistas e destacou o trabalho desenvolvido pelo guia.





Os principais espaços culturais que fazem parte do Parque histórico Monte Bastione são:

O Forte do Pico, localizado a 227 metros de altitude, com uma visão panorâmica com um campo visual de 360º. Ele é considerado um dos 50 melhores pontos de observação do mundo. Do local é possível ver a Baía da Guanabara , o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e as praias da Zona Sul carioca;

Reduto do Pico, desde o século XVI, funcionava como um Posto de Observação da Baía da Guanabara;

Os Postos de Vigilância da II Guerra Mundial, juntamente com o Forte Tabaíba, e devido a sua posição estratégica, exercia vigilância;

Forte da Praia do Fora, considerada uma defesa complementar da Fortaleza de Santa Cruz;

Forte de São Luis, início da ocupação foi em 1567 e sua construção ocorreu no período de 17659-1775, para se defender de uma possível invasão espanhola;

Monumento aos náufragos dos navios Baependy e Itagiba, um reconhecimento do 21º Grupo de Artilharia a esses heróis na II Guerra Mundial; Monumento aos integrantes do II Grupo do 1º Regimento de Obuses Auto Rebocado na campanha da Itália;

Acervo de canhões, com 29 armamentos de várias épocas; acervo de veículos militares;

Salão de Exposição Marechal Mascarenhas, que registram a presença brasileira na II Guerra Mundial;

Pedra da Vigia, era usada pelo pescador mais experiente da região, desde o ínicio do Séc XX, para orientar os barcos pesqueiros;

Área de proteção ambiental, apresenta a fauna e a flora.



De acordo com a Neltur, a visitação ao parque Monte Bastione é com visita guiada mediante pagamento de ingresso de R$ 10,00 . A gratuidade é para militares e seus familiares, portadores de necessidades especiais, idosos acima de 60 anos, crianças menores de 12 anos (acompanhado de seu responsável) e escolas.



A visita poderá ser realizada trajando bermuda e camiseta , sendo vedado o uso de traje de banho. Maiores informações: (21 36114205 e acessar o site http://www.21gac.eb.mil.br