As autoridades destinaram um aporte de quase meio milhão de reais diretamente aos trabalhadores da cultura em Niterói.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 22/03/2022 16:48

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, entregou na segunda-feira (21) o certificado aos selecionados na chamada pública de Ativos Culturais. No total, foram adquiridos 330 produtos culturais a R$ 1.500 cada, o que significa um aporte de quase meio milhão de reais destinado diretamente aos trabalhadores da cultura em Niterói.

O objetivo da chamada pública foi apoiar o setor artístico, que sofreu fortes impactos durante a pandemia de Covid-19. Foram licenciadas, por meio da chamada pública, obras como músicas, obras de arte, podcasts, vídeos, oficinas, entre outras, que serão divulgadas nos espaços públicos e no portal culturaeumdireito.niteroi.rj.gov.br.

Na entrega dos certificados, o prefeito Axel Grael enfatizou que Niterói investiu em políticas públicas em um momento em que, além da necessária ajuda para a classe artística, a população precisava de cultura. Ele lembrou que, durante a pandemia, a Prefeitura investiu cerca de R$15 milhões e que os editais foram de extrema importância para que o setor ganhasse fôlego.

“Niterói hoje é destaque no que se refere em investimentos per capita em cultura. Quando demos oportunidades através dos editais, também nos disponibilizamos para auxiliar a classe artística através dos projetos e fizemos isso com uma seleção transparente e com inclusão. Desejo muita inspiração para todos os artistas, pois continuaremos abrindo editais e apoiando cada vez mais a cultura”, disse o prefeito.

Já o secretário das Culturas, Leonardo Giordano, destacou que Niterói avançou muito expandindo os direitos do setor. Ele ressaltou que a cidade tem uma carta de direitos culturais chancelada pela Unesco e reiterou que, a partir da lei federal Aldir Blanc, Niterói também poderá incentivar ampliar as políticas públicas culturais.

“Agradeço ao prefeito pelo total apoio sempre dado à cultura na cidade. Em Niterói, conseguimos defender os direitos do setor. Nunca ninguém tinha feito projetos desta forma. Temos avançado na simplificação dos editais para facilitar o acesso do artista e isso inclui as cotas e apoio para inclusão de deficientes. Niterói é uma cidade que tem espaço para a cultura”, destacou o secretário das Culturas.

A deputada federal Jandira Feghali, relatora da Lei Aldir Blanc na Câmara, também participou do evento.