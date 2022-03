A partir de uma viagem despretensiosa à Praia do Sono, em Paraty - RJ, em fevereiro de 2000, surgiu a banda de reggae niteroiense Via-Jah. - Divulgação

A partir de uma viagem despretensiosa à Praia do Sono, em Paraty - RJ, em fevereiro de 2000, surgiu a banda de reggae niteroiense Via-Jah.Divulgação

Publicado 24/03/2022 18:06

A partir de uma viagem despretensiosa à Praia do Sono, em Paraty - RJ, em fevereiro de 2000, surgiu a banda de reggae niteroiense Via-Jah, que completa neste ano 21 anos. Formada pelo ex-morador do bairro de Pendotiba, Thiago Moura, e outros ex-integrantes também da mesma região, o Via-Jah cresceu e hoje é uma das principais bandas do cenário do reggae no estado e do país. Com shows realizados em estados, como Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, a banda pretende retornar à Niterói para apresentar as novas músicas gravadas do novo disco da banda “Todo Dia Tem Que Ser Bom”, lançado durante a pandemia.

Com mais de 30 músicas gravadas, dois discos e dois EPs, cinco clipes, Thiago conta que o início da banda não foi nada fácil, em um show feito de forma improvisada na Praia do Sossego, na Região Oceânica, quando ele utilizou extensões para ligar os fios até a areia, onde aconteceu o show.

“Voltando da Praia do Sono sozinho, depois de me apresentar lá, prometi que iria voltar com uma banda na próxima vez que eu fosse. A banda nem existia. Nosso primeiro show com banda, foi um luau na Praia do Sossego, com extensões ligadas uma na outra”, conta.

Depois dessa primeira apresentação, o Via-Jah conseguiu mais oportunidades, através da notoriedade que a banda conquistou em Niterói, após eventos realizados em espaços tradicionais do reggae na cidade, como o Carlinhos Bar e a Cantareira, no São Domingos.

A forma descontraída como Thiago interage com o público e a sintonia entre os músicos que formam a banda, fazem com que os shows do Via-Jah sejam sempre muito irreverentes e tenham a presença fiel dos fãs. “Formamos ao longo desses anos uma família. Pessoas de outras cidades acabam se conhecendo através do Via-Jah e temos até um grupo dos fãs nas redes sociais”, relata.

Para manter o público sempre presente, a banda aproveitou a pausa nas apresentações, devido a pandemia da Covid-19, e gravou o novo álbum “Todo Dia Tem que Ser Bom”. com canções, como “Antes do Sumidouro”, “Vida e Morte”, “Fui Embora”, “Cuido de Você e “Eleva”. Além dos singles, “Meus Olhos”, “Momentos”, “Gatinho”, "Rumo ao Sol" e o clipe de “Máscaras”, música lançada há oito anos.

Nessa nova fase do Via-Jah, Thiago garante músicas mais maduras e conscientes, que sejam próximas à realidade do público, e pretende durante os eventos garantir apoio às bandas que estejam começando na cidade, onde tudo começou.

“O público do Via-Jah em Niterói pode esperar novas oportunidades de shows e circulação de novas bandas. A gente pensa, junto do DJ Andread, que é um grande organizador de eventos na cidade, fazer uma renovação de artistas e bandas na cidade. Para isso, também seria importante o apoio do poder público para incentivar esses talentos", destaca.

Já no início de fevereiro, a banda comemorou o aniversário, em um show na Praia de Camboinhas e em um Pub, na Praia de Itaipuaçu, Maricá-RJ. Ainda em comemoração aos 21 anos, o Via-Jah retorna à Maricá, no próximo sábado (26), para um Festival de Reggae com a banda ComJah e o artista local Jr. Villa Real. O show acontece a partir das 20h, no Summer Beach Pub, em Itaipuaçu.