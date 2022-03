Os dois casos foram registrados na 76ª DP (Centro) e os acusados, já têm passagem pela polícia. - Divulgação

Um trabalho integrado entre agentes que atuam do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e integrantes da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal de Niterói levou à prisão de dois acusados de roubo e furtos, no Centro e em Icaraí, nesta terça-feira (29). Os dois casos foram registrados na 76ª DP (Centro) e os acusados, já têm passagem pela polícia.

No primeiro caso, as câmeras do Cisp flagraram o momento em que um homem roubava o bagageiro de uma motocicleta estacionada na Praça Arariboia, por volta das 17h30, e seguia para a Praça do Rink. Com a descrição do suspeito, as equipes que realizavam patrulhamento de rotina foram acionadas, fizeram a abordagem e encontraram com ele uma bolsa com dois capacetes. No primeiro caso, as câmeras do Cisp flagraram o momento em que um homem roubava o bagageiro de uma motocicleta estacionada na Praça Arariboia, por volta das 17h30, e seguia para a Praça do Rink. Com a descrição do suspeito, as equipes que realizavam patrulhamento de rotina foram acionadas, fizeram a abordagem e encontraram com ele uma bolsa com dois capacetes.

O serviço de inteligência do Cisp investigava a informação de que já haviam ocorrido furtos no local e passou a intensificar o monitoramento na área. As primeiras informações mostravam que um homem com as mesmas características do que foi detido nesta terça-feira poderia ser o responsável pelos furtos. As imagens serão disponibilizadas para a Polícia Civil que, na análise inicial, verificou que o homem detido já tem outras passagens na polícia.



Furto em Icaraí – No segundo caso, que ocorreu por volta das 16h, equipes da 2ª Regional da Guarda Municipal de Niterói pediram apoio a agentes do CAT porque que um homem havia roubado o celular de uma jovem em Icaraí, próximo a Pedra de Itapuca, utilizando uma faca e seguido em direção ao bairro do Ingá, segundo relatos da vítima. Após perceber que estava sendo seguido pela Guarda Municipal, o homem largou seus pertences na praça e correu em direção a um estabelecimento comercial, onde foi detido pelos agentes, que conseguiram recuperar a arma utilizada e o celular da vítima.



Inteligência – Segundo as informações, além da tecnologia online para ações imediatas, o Cisp também é utilizado como um serviço de inteligência que dá suporte aos agentes no dia-a-dia e também auxilia outras forças de segurança em investigações para desbaratar e prender quadrilhas ou criminosos. "O Cisp conta com 522 câmeras que atuam 24 horas por dia, monitoradas por Guardas Municipais, além de 70 câmeras inteligentes capazes de captar dados e que possibilitam que, em questão de segundos, possam ser montadas ações que levem à prisão dos suspeitos. É uma ferramenta disponibilizada pela Prefeitura de Niterói para apoiar o trabalho das forças de segurança", afirmou a Prefeitura no texto.