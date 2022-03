Segundo Izabella Bicalho, o show é uma homenagem a uma das maiores cantoras brasileiras, Elizeth Cardoso. - Divulgação

Publicado 29/03/2022 18:09

O Theatro Municipal de Niterói recebe nos dias 1, 2 e 3 de abril, a artista Izabella Bicalho em uma homenagem à Elizeth Cardoso. A vocalista estará acompanhada do pianista Leandro Braga, nessa grande homenagem a uma das maiores cantoras brasileiras.

Elizeth Cardoso emocionou plateias de todas as idades e atravessou décadas emplacando grandes sucessos. Foi a cantora que mais gravou discos no Brasil, visto que inspirou grandes compositores a escreverem músicas especialmente para ela, entre eles Ary Barroso, Vinicius de Moraes, Cartola, entre outros.

Segundo Izabella Bicalho, trata-se de um show alegre e descontraído, que começa com o repertório mais emocionante da cantora e termina em um baile de carnaval, com as tradicionais marchinhas, grande paixão de Elizeth, que era especialmente apaixonada por carnaval.

''Homenagear esta cantora é um grande privilégio e a oportunidade de relembrar grandes clássicos da MPB que emocionaram gerações'', diz Bicalho. Entre músicas, histórias e curiosidades – desconhecidas do grande público – sobre a vida deste ícone da música vão ser contadas por Izabella, que também é atriz.

Protocolos sanitários - É necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto. Todas as medidas de segurança sanitária são seguidas, como a obrigatoriedade do uso de máscara, durante a permanência no espaço.