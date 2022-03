A medalhista olímpica e empreendedora, Adriana Samuel e equipe vão atender 80 crianças e jovens, de 7 a 17 anos, do bairro Caramujo. - Divulgação - Foto: Markos Forttes

A medalhista olímpica e empreendedora, Adriana Samuel e equipe vão atender 80 crianças e jovens, de 7 a 17 anos, do bairro Caramujo.Divulgação - Foto: Markos Forttes

Publicado 28/03/2022 18:57

A Escola de Vôlei Adriana Samuel inaugurou um pólo de atividades no Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc), na Zona Norte de Niterói. No local, a medalhista olímpica e empreendedora, Adriana Samuel e equipe vão atender 80 crianças e jovens, de 7 a 17 anos.

A partir da terça feira (05/4) professorem vão ensinar de graça os fundamentos do esporte e como usá-lo como motor para transformação social. Segundo as informações, podem participar: alunos na faixa etária de 7 a 17 anos, nas seguintes turmas: às terças e quintas, das 16h às 17h e das 17h às 18h. Já às quartas e sextas, as turmas funcionam das 16h às 17h e das 17h às 18h.



Segundo as informações, hoje, a Escola de Vôlei Adriana Samuel conta com uma unidade que funciona há 7 anos, no Parque da Vizinhança Dias Gomes, em Deodoro, onde atende mais de 90 alunos. O projeto de uma escola de vôlei gratuita para crianças, surgiu em 2004, funcionando por 18 anos, em Copacabana, logo após a Adriana decidir deixar as quadras e areias como atleta e compartilhar sua experiência e história com jovens de baixa renda.



“O esporte é transformador, por isso deveríamos entrar em contato cedo, para colaborar na construção do caráter do aluno, do cidadão de maneira prática. Com esporte, aprendemos o respeito ao adversário, ao tempo e amadurecemos para lidar com as frustações da derrota. Aprendemos a não desistir e se dedicar mais para ter sucesso. Pode ser que a criança não se torne um grande atleta, um ídolo ou conquiste títulos, mas a experiência e a vivência do esporte, ela leva para sempre. Quantos atletas consagrados relatam que o esporte mudou a vida? Muitos jovens saíram de uma situação ruim e encontraram uma perspectiva de uma vida diferente graças à modalidade que se dedica,” diz Adriana Samuel.



Os projetos da medalhista olímpica que mudou a história do vôlei de praia e do esporte feminino no Brasil tem o sucesso comprovado e em alguns polos é preciso abrir fila de espera das crianças. Ao todo, os projetos coordenados pela ex-atleta, já atenderam aproximadamente 3000 crianças e jovens.





Sobre Adriana Samuel:



Adriana é de Resende, e a filha do meio de três irmãos. Já inspirando o caçula Alexandre Samuel, o Tande, a seguir seus passos no mundo do voleibol. Ainda menina, descobriu o vôlei aos 12 anos na Escolinha do Círculo Militar, na Praia Vermelha. Aos 13 anos, começou a jogar no time mirim do Botafogo e aos 17, já estava no profissional ao lado de Isabel e outras estrelas do vôlei feminino. Em 1992, Adriana fez o movimento mais importante da sua carreira, migrou da quadra para as areias, ainda sem saber da decisão que mudaria sua vida e a vivência do esporte no país.

Já em 1996, brilhava de forma extraordinária nas areias dos EUA levando a primeira medalha olímpica feminina do Brasil, ao lado da dobradinha brasileira contra Sandra Pires e Jaqueline Silva. Depois da prata histórica, o próximo pódio de Adriana viria com o bronze, em Sydney, em 2000, se consolidando como um dos maiores nomes do esporte no Brasil e no mundo. Hoje é empreendedora e consultora de esportes gerenciando nomes consagrados do nosso país, em diferentes modalidades esportivas e projetos de inclusão social através do esporte.

Medalhista olímpica abre escola de vôlei com aulas gratuitas em Niterói

A Escola de Vôlei Adriana Samuel inaugura pólo em Niterói, no Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc). A medalhista olímpica e empreendedora, Adriana Samuel e equipe vão atender 80 crianças e jovens, de 7 a 17 anos, ensinando gratuitamente os fundamentos do esporte e como usá-lo como motor para transformação social.

Hoje, a Escola de Vôlei Adriana Samuel conta com uma unidade que funciona há 7 anos, no Parque da Vizinhança Dias Gomes, em Deodoro, onde atende mais de 90 alunos. O projeto de uma escola de vôlei gratuita para crianças, surgiu em 2004, funcionando por 18 anos, em Copacabana, logo após a Adriana decidir deixar as quadras e areias como atleta e compartilhar sua experiência e história com jovens de baixa renda.

“O esporte é transformador, por isso deveríamos entrar em contato cedo, para colaborar na construção do caráter do aluno, do cidadão de maneira prática. Com esporte, aprendemos o respeito ao adversário, ao tempo e amadurecemos para lidar com as frustações da derrota. Aprendemos a não desistir e se dedicar mais para ter sucesso. Pode ser que a criança não se torne um grande atleta, um ídolo ou conquiste títulos, mas a experiência e a vivência do esporte, ela leva para sempre. Quantos atletas consagrados relatam que o esporte mudou a vida? Muitos jovens saíram de uma situação ruim e encontraram uma perspectiva de uma vida diferente graças à modalidade que se dedica,” diz Adriana Samuel.

Os projetos da medalhista olímpica que mudou a história do vôlei de praia e do esporte feminino no Brasil tem o sucesso comprovado e em alguns polos é preciso abrir fila de espera das crianças. Ao todo, os projetos coordenados pela ex-atleta, já atenderam aproximadamente 3000 crianças e jovens.

Sobre Adriana Samuel:

Adriana é de Resende, e a filha do meio de três irmãos. Já inspirando o caçula Alexandre Samuel, o Tande, a seguir seus passos no mundo do voleibol. Ainda menina, descobriu o vôlei aos 12 anos na Escolinha do Círculo Militar, na Praia Vermelha. Aos 13 anos, começou a jogar no time mirim do Botafogo e aos 17, já estava no profissional ao lado de Isabel e outras estrelas do vôlei feminino. Em 1992, Adriana fez o movimento mais importante da sua carreira, migrou da quadra para as areias, ainda sem saber da decisão que mudaria sua vida e a vivência do esporte no país. Já em 1996, brilhava de forma extraordinária nas areias dos EUA levando a primeira medalha olímpica feminina do Brasil, ao lado da dobradinha brasileira contra Sandra Pires e Jaqueline Silva. Depois da prata histórica, o próximo pódio de Adriana viria com o bronze, em Sydney, em 2000, se consolidando como um dos maiores nomes do esporte no Brasil e no mundo. Hoje é empreendedora e consultora de esportes gerenciando nomes consagrados do nosso país, em diferentes modalidades esportivas e projetos de inclusão social através do esporte.