O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, é pré-candidato ao Governo do Estado do Rio. - Divulgação

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, é pré-candidato ao Governo do Estado do Rio.Divulgação

Publicado 25/03/2022 20:43 | Atualizado 25/03/2022 20:50

A nova pesquisa eleitoral para governador do Rio de Janeiro divulgada pelo Instituto Gerp nesta sexta-feira, 25, mostrou como sólido, gradual e progressivo o nome de Rodrigo Neves. O ex-prefeito de Niterói e pré-candidato a governador pelo PDT ultrapassou a barreira dos dois dígitos e começa a incomodar a dupla Freixo e Castro, que aparece com 24% e 21%, respectivamente.

O índice de rejeição apresentado na pesquisa mostra que 31% dos eleitores do estado do Rio de Janeiro não votaria em Marcelo Freixo, 25% rejeitam Claudio Castro e 10% não votariam em Rodrigo Neves. Já o índice de conhecimento mostra que Rodrigo Neves é o menos conhecido entre os três candidatos mais bem colocados na pesquisa, sendo conhecido por 48% dos entrevistados, portanto com ampla margem para crescimento. Em seguida aparecem Claudio Castro, conhecido por 71%, e Marcelo Freixo, conhecido por 78% dos eleitores.

Apesar de Rodrigo Neves não estar ocupando cargo público como seus adversários, que têm mandatos como deputado federal e governador, seu nome vem ganhando pontos nas pesquisas eleitorais conforme aumenta o interesse da população nas próximas eleições. Depois de passar 2021 com índice por volta dos 10%, o pedetista vem mostrando suas realizações, consolidando sua força eleitoral e angariando apoio político e novos eleitores em todas as regiões do estado.

Onde o nome de Rodrigo Neves é mais conhecido a aprovação ao seu trabalho é alta e isso se reflete nas intenções de voto: no Leste Fluminense, por exemplo, o ex-prefeito de Niterói - município relevante para região - tem 31% de intenções de voto. Este fator dá à pré-campanha do pedetista margem para continuar crescendo, conforme o eleitorado do estado for conhecendo melhor o pré-candidato.

Outros pré-candidatos - O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz (PSD) e o deputado federal Paulo Ganime (Novo) apresentam intenção de votos de 2% e 1%, respectivamente. E ainda, 26% dos entrevistados responderam não votar em nenhum dos candidatos e 12% disseram não saber em quem votar.

Avaliações - A pesquisa traz ainda avaliações dos governos estadual e federal e mostra que 50% dos entrevistados desaprovam a gestão de Claudio Castro, enquanto 37% aprovam e 13% não souberam responder. O governo do presidente Bolsonaro é desaprovado por 54% dos eleitores do estado do Rio de Janeiro, aprovado por 37% e 9% não souberam responder.

Registro - Para esta pesquisa, o Instituto Gerp ouviu 1.500 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 24 de março, com registro no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo RJ-04513/2022. O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais e para menos, com índice de confiança de 95,5%.