A Região Oceânica vive uma nova fase com a realização de projetos que eram esperados.Divulgação PMN - Foto: Leonardo Simplício

Publicado 25/03/2022 19:54

As obras de drenagem e pavimentação realizadas pela Prefeitura de Niterói nos bairros Serra Grande e Maravista, na Região Oceânica de Niterói, seguem avançando. Das mais de 60 ruas que serão contempladas no projeto, 29 já foram totalmente urbanizadas.

Essas intervenções integram o pacote de obras de drenagem e pavimentação para a Região Oceânica, que foi anunciado pela Prefeitura de Niterói em 2019, e inclui, ainda, o Engenho do Mato, Santo Antônio e Maralegre. São mais de 200 ruas que receberão urbanização com investimento do Município de mais de R$ 200 milhões.



O presidente da Emusa, Paulo Cesar Carrera, conta que a previsão é que todo o trabalho nos bairros Serra Grande e Maravista esteja concluído em oito meses. Para estas intervenções, de acordo com ele, está sendo realizado um investimento de R$52,6 milhões, 26% a menos do que o valor anunciado antes do processo licitatório.



"A Região Oceânica vive uma nova fase com a realização de projetos que eram esperados há décadas, como as obras de drenagem e pavimentação. Estamos tirando obras importantes do papel com muito planejamento, o que reflete em mais qualidade de vida para a população e, também, na valorização dos imóveis”, diz Carrera.





Investimentos – Desde 2013, a gestão municipal já investiu mais de R$ 350 milhões em obras de drenagem, macrodrenagem e pavimentação. Foram drenados e pavimentados o Cafubá, a Fazendinha, o Bairro Peixoto, o Boa Vista, e parte de Piratininga e Camboinhas. São mais de 150 ruas com obras executadas. Também foram entregues as obras da Avenida Professora Romanda Gonçalves, no Engenho do Mato, e a macrodrenagem de Itaipu e Piratininga, entre a Estrada Francisco da Cruz Nunes e a Avenida Almirante Tamandaré.