O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse ao O Dia que a experiência exitosa de Rodrigo Neves (foto), que sai com aprovação de 80 por cento e fez seu sucessor no primeiro turno, o torna o candidato mais habilitado. Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 24/03/2022 19:06 | Atualizado 24/03/2022 20:07

O PDT prepara o lançamento da pré-candidatura de Rodrigo Neves ao governo do Rio para a próxima terça-feira (29), às 18h. Será um ato na Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e o evento terá a participação do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e do presidenciável do partido, Ciro Gomes, além de outras personalidades políticas do Estado.

O ex-prefeito de Niterói e pré-candidato ao Palácio, Rodrigo Neves (PDT), está bem na foto com o resultado da pesquisa Quaest/Genial para o governo do Rio de Janeiro. No levantamento, divulgado nesta terça-feira (22), ele aparece em terceiro lugar, com 10%, atrás do governador Cláudio Castro (PL), que tem 22%, e do deputado Marcelo Freixo (PSB).



Segundo a pesquisa, Rodrigo Neves é o pré-candidato menos conhecido pelos eleitores do estado do Rio de Janeiro entre os três que lideram a corrida eleitoral, com 63% de desconhecimento, contra 33% de Claudio Castro e 31% de Marcelo Freixo. Outro fator positivo para o pedetista é que a sua rejeição é a menor do trio: apenas 26% dos entrevistados dizem não votar em Rodrigo Neves, enquanto Castro tem rejeição de 36% e Freixo é rejeitado por praticamente metade do eleitorado: 47% de rejeição. A pesquisa espontânea, quando não são apresentados nomes de candidatos, mostra que 68% dos eleitores ainda não decidiram em quem votar e 22% estão indecisos.

Em entrevista ao O Dia Lupi disse que Rodrigo Neves é o candidato mais preparado. "A experiência exitosa do ex-prefeito de Niterói, que sai com aprovação de 80 por cento e fez seu sucessor no primeiro turno, o torna o candidato mais habilitado a ser o próximo governador, para resgatar a gestão eficiente e de boa qualidade que há muito tempo o Estado do Rio precisa", ressaltou o presidente nacional do PDT.



Neves avaliou positivamente os números: “Esta pesquisa confirma que somos uma candidatura viável, capaz de vencer as eleições. Apesar de não estar exercendo cargo público e não ter recall de campanhas anteriores, temos maior projeção de crescimento e menor rejeição entre os 3 principais candidatos. Sobretudo, nossa candidatura é a única que tem experiência administrativa e projeto sólido para salvar o Estado do Rio de Janeiro”, afirmou Neves.