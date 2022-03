O padre João Cláudio Nascimento é o responsável pelas missas. - Arquivo - Foto: Leonardo Simplício

Publicado 25/03/2022 20:58 | Atualizado 25/03/2022 20:59

A missa em homenagem a São Miguel Arcanjo, celebrada tradicionalmente no dia 29, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Bairro de Fátima, em Niterói, está de volta com 100% de sua capacidade e seguindo os protocolos sanitários como o uso de máscaras em locais fechados. A partir desta terça-feira (29), as celebrações que acontecem às 8 horas, ao meio-dia e às 19 horas não serão mais transmitidas ao vivo pelas redes sociais, acontecendo de forma presencial.

De acordo com o padre João Cláudio Nascimento, responsável pelas missas, haverá apenas uma gravação de uma das celebrações do dia que será transmitida às 22 horas pelo Facebook e Youtube. O padre lembra que a transmissão ao vivo das missas diárias e da missa em homenagem a São Miguel foi uma importante estratégia adotada durante o período mais crítico da pandemia.

Com um intenso e reconhecido trabalho pastoral, o Padre João Cláudio é um dos responsáveis pelo renascimento da devoção a São Miguel Arcanjo no Estado do Rio de Janeiro. Antes da pandemia, as missas reuniam centenas de fiéis, todos os meses. E nesta missa de terça-feira, ele irá apresentar as novidades que estão sendo preparadas para as celebrações ao longo deste ano de retomada ao novo normal.

“Este trabalho de renascimento da devoção a São Miguel Arcanjo tem ultrapassado os muros da Igreja Nossa Senhora de Fátima e vem atingindo pessoas de todo o Brasil, até de outros países. São quase 13 anos de trabalho ininterrupto e que, neste momento de pandemia, ganhou outras proporções por causa da internet. Agora, estamos nos preparando e trabalhando para um novo momento que terá muitas novidades este ano”, revelou.