Ralff Abreu em treinamento e jogando exibição em Niterói.Divulgação

Publicado 25/03/2022 20:28

O niteroiense Ralff Abreu, ex-top 10 mundial de Beach Tennis, marcou retorno, esta semana, ao top 30 do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis, a ITF, pela primeira vez desde 2019 e falou sobre o assunto.



Segundo o atleta, a evolução está em progresso. "Desde 2019 que estou fora do top 30, estava beirando, muito perto em 2020, subindo, aí veio a pandemia, quando voltou tive lesão no joelho e isso freiou um pouco, caí no ranking, mas agora com os resultados desde dezembro com meu parceiro Chaparro venho subindo. Estou fazendo uma seleção para somente disputar torneios grandes Sand Series, BT 400, BT 200 para buscar voltar ao top 20. Estamos jogando bem e no caminho", apontou Ralff.



Sobre as disputas, Ralff Abreu disse que terá uma clínica em Vitória (ES) no próximo final de semana, dias 2 e 3 de abril. "Na sequência disputo o Follow the Beach Copacabana, entre os dias 20 e 24. Na semana seguinte jogo o torneio BT 400 de Baln. Camboriú (SC), entre 28 e 30 de abril. Em maio, disputo dois torneios na Espanha em Gran Canaria e Barcelona nas semanas dos dias 20 e 27", afirmou Ralff.

O atleta patrocinado pela Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Agência Experience Marketing, Clínica de Vacinação Prophylaxis e Spider Undergrip, obteve bons resultados nessa primeira parte do ano com quartas de final no BT 200 de Campina Grande (PB), quartas no BT 400 de Baln. Rincão (SC) onde derrotou a lendária dupla de Alessandro Calbucci e Marco Garavini, parceria que tem título mundial no currículo, além de quartas no BT 200 de Matinhos (PR).



Sobre Ralff Abreu



Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos a nível mundial ITF na carreira.



Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano, alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país.

Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).