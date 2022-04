Só no primeiro dia um total de 20 cirurgias de hérnia e vesícula nos hospitais Orêncio de Freitas (HOF) e Oceânico Gilson Cantarino (HMOGC). - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Só no primeiro dia um total de 20 cirurgias de hérnia e vesícula nos hospitais Orêncio de Freitas (HOF) e Oceânico Gilson Cantarino (HMOGC).Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 05/04/2022 18:31

A Secretaria municipal de Saúde de Niterói deu início as cirurgias de hérnia e vesícula nos hospitais Orêncio de Freitas (HOF) e Oceânico Gilson Cantarino (HMOGC). A medida faz parte do mutirão que tem por objetivo zerar a fila de espera de cirurgias eletivas que ocorreu por conta da fase mais crítica da pandemia da Covid19.

No total, foram feitas 40 cirurgias no último fim de semana. Só no primeiro dia, sábado (2), um total de 20 cirurgias foram realizadas. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, esteve nos hospitais acompanhando o mutirão e explicou que a ideia é dar continuidade a medida para atingir o objetivo a curto prazo.



“O município manteve a realização das cirurgias, principalmente de urgência, porém foi necessário reduzir as eletivas por conta da pandemia. Temos o projeto de manter o mutirão para zerar a fila de espera”, afirma o secretário.



Música no hospital



Músicos estão percorrendo as alas dos hospitais acima citados tocando flauta, violão e violino para melhorar o ambiente hospitalar e trazer conforto aos pacientes. Essa ação foi uma parceria com a Fundação de Artes de Niterói.