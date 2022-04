O advogado Marcelo Lesniczki Campos vai ministrar palestra sobre saneamento na OAB-Niterói. - Divulgação

Publicado 07/04/2022 15:29

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Niterói vai promover, na próxima segunda-feira (11/4), uma palestra sobre saneamento básico, com o advogado Marcelo Lesniczki Campos, às 18h. O tema será: "Estudos Comparados do Saneamento Básico no Brasil e em Portugal" e na ocasião o magistrado vai analisar as modelagens regulatórias e os caminhos que o país precisará percorrer para atingir a universalidade no tratamento de esgoto.

O evento vai acontecer no auditório da OAB, (Avenida Amaral Peixoto 507/11º andar, Centro).



Advogado, consultor e empresário, Marcelo Campos é delegado da Comissão Luso-Brasileira de Advocacia e Estudos Jurídicos da OAB Niterói, pós-graduado em Gestão Pública e em Direito Financeiro e Tributário, além de pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Administrativo (GDA/RJ).