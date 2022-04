Waldeck explicou a Lula que os livros enfocam o tema da Educação e colocam a ideia do diálogo em primeiro plano. - Divulgação

Waldeck explicou a Lula que os livros enfocam o tema da Educação e colocam a ideia do diálogo em primeiro plano. Divulgação

Publicado 06/04/2022 19:50

Após lançamento na Livraria Blooks, em São Domingos, na Zona Sul de Niterói, com presença de 500 pessoas, inclusive a do prefeito, Axel Grael, a editora Nitpress volta a lançar nesta quinta-feira (07/04), às 17h30min., na Livraria Leonardo da Vinci, no Centro do Rio (Av. Rio Branco, 185, Subsolo), o livro: “Diálogos com Paulo Freire – tributo ao centenário do Patrono da Educação Brasileira”. A leitura é uma reunião de artigos de alguns dos principais intelectuais do país, que analisam a obra de um dos mais notáveis pensadores da história da Pedagogia mundial.

A obra, organizada por Waldeck Carneiro, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Sorbonne/França, deputado estadual (PSB/RJ) e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), traz ainda um depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que destaca, inclusive, o papel de Freire na construção do Partido dos Trabalhadores (PT). Lula, inclusive, foi a primeira pessoa a receber o livro, em mãos, em evento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no dia 30/03.

"São livros que enfocam o tema da Educação e que colocam a ideia do diálogo em primeiro plano. O diálogo é fundamental para o avanço da reflexão em todas as áreas do conhecimento, mas ele ainda é mais central nas pesquisas científicas, que, para se desenvolver, não podem prescindir das trocas de saberes”, assinalou Waldeck na apresentação da coleção.

Em nove artigos, 15 educadores e pesquisadores esmiúçam a trajetória do Patrono da Educação Brasileira, sua formação, influências, a origem e os desdobramentos de seu pensamento, além de sua ação efetiva na Educação e suas interseções no campo político-ideológico. O prefácio é do sociólogo francês Eric Plaisance e o posfácio de Osmar Fávero, profundo conhecedor do fenômeno Freire.

Assuntos como o catolicismo-humanista de João XXIII e do Concílio Vaticano II, os filósofos do pós-guerra, Frantz Fanon, Ortega Y Gasset, Jaques Maritain, além dos brasileiros Álvaro Vieira Pinto, Gilberto Freyre e Anísio Teixeira, aparecem nas páginas de “Diálogos com Paulo Freire” como elementos que orbitaram em toda a trajetória do educador e tiveram um efeito poderoso na construção de sua pedagogia crítica, voltada para a busca incessante pela justiça social.

“Paulo Freire foi perseguido, preso e expulso do Brasil pela ditadura militar, embora seja o brasileiro mais condecorado da história e reverenciado como um gênio em todo mundo. Hoje, com o avanço da extrema-direita no País, ele volta a ser atacado por grupos, que lutam para que o povo brasileiro continue mergulhado nas trevas da ignorância e do subdesenvolvimento”, afirmou o editor da Nitpress, Luiz Augusto Erthal.

Assinam os artigos: Boaventura de Sousa Santos, Édson Pereira Silva, Flávia Monteiro de Barros Araújo, Glória Maria Anselmo de Souza, Iduína Mont’Alverne Chaves, Lia Faria, Lincoln de Araújo Santos (recém-nomeado secretário de Educação de Niterói), Luiz Antônio Botelho Andrade, Maria Rosana Lobo Alves, Márcio Mori, Nelma Alves Marques Pintor, Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, Valdelúcia Alves da Costa e Viviane Merlim Moraes, além do próprio Waldeck.

"Diálogos com Paulo Freire”, que foi editado em 2021, ano de seu centenário, é o primeiro livro da coleção “Diálogos com Pensadores da Educação Brasileira”, que a Nitpress publicará nos próximos meses, também sob a organização de Waldeck Carneiro.

“Diálogos com Paulo Freire” pode ser adquirido nas livrarias ou no site www.nitpress.com.br