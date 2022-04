No fim de semana de Páscoa a boa é uma super brincadeira para a criançada no Multicenter. - Divulgação

Publicado 05/04/2022 18:56

"De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de passo ligeiro, eu sou o coelhinho". A música que embala a magia nas crianças em busca do tão sonhado Ovo de Páscoa trazido, e escondido, pelo Coelhinho da Páscoa nunca fez tanto sentido no Multicenter Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.

O empreendimento vai trazer toda essa brincadeira lúdica para o mall na Rota do Coelho. A brincadeira vai acontecer no sábado (09) e domingo (10/4), das 13h às 20h, para todas as crianças.



A ação consiste em distribuir cartões com uma rota ilustrativa onde as crianças precisarão encontrar os adesivos que complementam o desenho nas lojas participantes. A rota dependerá de dois complementos a serem inseridos na cartela, para completar o desenho, que dará direito a um voucher para retirada do brinde nas lojas parceiras. Entre as lojas confirmadas: Kopenhagen, Cacau Show e Cake Station.



“A Páscoa é uma data repleta de tradições, e nada mais tradicional que trazer a brincadeira de caça aos ovos de uma forma reimaginada e lúdica para o Multicenter. A dinâmica consiste em unir dois universos bem conhecidos da criançada, que é a caça ao tesouro e a o álbum de figurinhas. A criança recebe o cartão com a rota ilustrativa, procura pelas figurinhas que completam o desenho e trocam por um delicioso brinde”, garantiu Thierry Fernandes, coordenador de Marketing do mall.



Segundo as informações, o shopping também está cheio de opções para quem quiser ajudar o coelhinho e já garantir os chocolates para Páscoa. "As lojas Cacau Show, Cake Station, Havanna e Kopenhagen já estão repletas de opções para apreciar e presentear no período", informou o Multicenter no texto.