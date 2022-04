O encontro será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Anamma. - Reprodução

Publicado 07/04/2022 15:52

O prefeito de Niterói, Axel Grael, vai participar, nesta quinta-feira (07), às 19h, do encontro virtual “Trilhas de Longo Curso e o Turismo nos Municípios”. Promovido pela Rede Brasileira de Trilhas e Conectividades, pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma) e pela Frente Parlamentar de Vereadores Ambientalistas do Brasil, o evento vai discutir como os municípios estão se preparando para se adequarem às Trilhas de Longo Percurso que, além de estimularem o turismo ecológico responsável, também buscam formas de manejo de corredores ecológico como forma de sustentabilidade.



O encontro será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Anamma nos endereços:

e terá como base a criação da Rede Brasileira de Trilhas e Conectividade (Rede), estabelecida por meio da Portaria Conjunta nº 407, de 19 de outubro de 2018, pelo Ministério do Meio Ambiente e do Turismo e pelo ICMBio.

A Rede tem como objetivo ordenar o desenvolvimento, sinalização e governança das trilhas no território nacional. Sua meta de longo prazo é criar corredores ecológicos entre todas as unidades de conservação do Brasil e outras áreas núcleo de natureza preservada, promovendo a conectividade de paisagens e ampliando e diversificando a oferta turística, de modo a estimular o turismo e a geração de emprego e renda na zona rural.



"As Trilhas da Rede estão sendo planejadas de baixo para cima de modo a valorizar o território dos Municípios e proporcionar uma alternativa de renda adicional às pequenas e médias propriedades. Assim uma trilha nacional, como a Trilha Oyapoque x Barra do Chuí, não concorre com os produtos locais, mas os valoriza, pois é resultado da soma de várias trilhas regionais, com governança e estratégia de geração de emprego e renda próprias e decididas na instância local", afirmou a Prefeitura no texto.



A Webinar (seminário online em vídeo) pretende dialogar sobre como os Municípios e as suas iniciativas locais, que se conectam à Rede Brasileira de Trilhas. Dentre os assuntos estão crescimento econômico inclusivo e sustentável, consumo e produção sustentáveis e uso sustentável de oceanos e recursos marinhos.



De acordo com as informações, a Prefeitura de Niterói participa da organização do 1º Congresso Brasileiro de Trilhas, que ocorrerá em maio, em Goiás, e estará presente em três mesas. "A cidade foi escolhida para este webinar por desenvolver um protagonismo e inovação na promoção de trilhas de longo curso do Brasil", ressaltou o Executivo no comunicado.



Além do prefeito Axel Grael, serão palestrantes no evento Pedro da Cunha e Menezes, diretor da Rede Brasileira de Trilhas e diretor da World Trails Network; Camila Bassi, diretora-executiva do Caminho da Fé e diretora-executiva da Rede Brasileira de Trilhas; Julio Jomertz, técnico da Secretaria de Planejamento do município de São Francisco de Paula (RS), entre outros.