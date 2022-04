O secretário Municipal de Urbanismo vai estar no Café Empresarial da CDL de Niterói para falar sobre a revitalização do Centro da cidade. - Divulgação

Publicado 10/04/2022 12:34 | Atualizado 10/04/2022 12:37

Nesta terça-feira (12/4), às 9h, será realizada mais uma edição do Café Empresarial, na CDL de Niterói. Desta vez, a palestra vai ser com o secretário Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Niterói, Renato Barandier.

"Será mais uma oportunidade de ouvirmos uma pessoa esclarecida que vai transmitir importantes conhecimentos sobre empreendedorismo para a área central de nossa cidade", afirmou o presidente da CDL de Niterói, Luiz Vieira.



Segundo ele, na ocasião, serão abordados temas como Costumer Success. "No qual iremos falar sobre o Sucesso do Cliente que é o sucesso de todos, como despertar habilidades nas pessoas em seus diferentes dons, os impactos emocionais na jornada do empreendedorismo e Renegociação de contratos e qual o melhor momento para os reajustes contratuais?", realçou Vieira.



O café empresarial da CDL é um tradicional encontro dos empresários da cidade.