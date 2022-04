A Prefeitura de Niterói, por meio da Codim, terá mais uma edição do Projeto Mulher em Movimento neste domingo (10). - Divulgação

A Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), terá mais uma edição do Projeto Mulher em Movimento neste domingo (10). Para o dia, está programada uma aula gratuita de Ritbox no pátio do Caminho Niemeyer, no Centro, às 9h. A ação faz parte do eixo Saúde, Maternar e Bem-estar, que tem por objetivo promover atividades físicas.

Fernanda Sixel, secretária da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres, reforçou os benefícios da prática de atividades físicas.

“O Projeto Mulher em Movimento tem como objetivo promover e incentivar diferentes atividades de corpo, mente e movimento para as mulheres. Nesta edição, traremos Ritbox, apresentando mais uma alternativa para que as mulheres possam agregar a sua rotina um momento de prática de atividades e descontração, dando assim uma pausa na correria do cotidiano para o autocuidado e equilíbrio”, analisou a secretária.

A aula de Ritbox promete agitar o corpo das participantes no domingo, já que é um programa ritmado que une treino, dança e música. É um tipo de treino feito no ritmo da música com o objetivo de ganho de massa, queima de gordura, definição muscular, força, fortalecimento e resistência.

O Projeto Mulher em Movimento acontece de forma quinzenal, com uma edição fixa no Caminho Niemeyer e outra itinerante. As próximas edições estão marcadas para o dia 1º de maio, em local ainda a confirmar, e no dia 15, no pátio do Caminho Niemeyer. A programação das atividades será divulgada no Instagram @mulheresniteroi.

Roda de Conversas – Segundo as informações, a Codim também vai realizar, nesta sexta-feira (8), uma roda de conversas com o tema “Não é só cabelo: os efeitos da alopecia na autoestima da mulher”, a partir das 17h, no 4º piso do Plaza Shopping Niterói (ao lado do Balada Mix). O bate papo terá a participação da Influenciadora Digital Dani Salvador e da psicoterapeuta Elaine Araújo, com mediação da secretária Fernanda Sixel. O evento é uma parceria com o Plaza Shopping, onde fica o Núcleo de Atendimento à Mulher (piso G4) que funciona de segunda a sábado, das 12h às 18 horas.