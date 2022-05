Os selecionados no Concurso de Fotografia receberão uma premiação de até R$150. - Divulgação

Os selecionados no Concurso de Fotografia receberão uma premiação de até R$150.Divulgação

Publicado 10/05/2022 18:34

Com o objetivo de divulgar os acervos fotográficos feitos por moradores, frequentadores e/ou visitantes do Caminho Darwin, uma Produtora está realizando o primeiro Concurso Fotográfico - "Culturas e Tradições do Engenho do Mato". A proposta é conseguir algum registro fotográfico sobre a história do bairro, que fica na Região Oceânica de Niterói.

"Serão escolhidas 15 fotografias que comporão a Exposição Fotográfica, que será exposta no sábado (21/5), no Festejo Cultural, que acontecerá no Parque Rural de Niterói. Os selecionados receberão uma premiação de até R$150", afirmou os organizadores no texto

Segundo a Empresa, a fotografia é uma das diversas linguagens artísticas que o projeto visa incentivar para promover a cultura e tradição local. Para fazer a inscrição basta acessar o site www.ecoarteproducoes.com.br e baixar o regulamento completo.



Projeto Ecoarte no Caminho Darwin

O evento oferece semanas de educação ambiental e festejos culturais em datas simbólicas, que resgatam o senso de pertencimento dos moradores da região do Caminho Darwin, por meio de diversas linguagens artísticas.

Com o objetivo de incentivar a difusão dos bens e serviços culturais locais da região do Circuito Turístico Charles Darwin, no Engenho do Mato, o Caminho Darwin, tombado como patrimônio cultural imaterial da cidade de Niterói, é uma das trilhas do Parque Estadual da Serra da Tiririca e recebeu esse nome devido a passagem do naturalista inglês Charles Darwin, em 1832.

Inspirado pela multiplicidade, o Ecoarte no Caminho Darwin é um projeto que une arte ecologia, de forma inclusiva e democrática, no sentido de valorizar o uso sustentável do Caminho Darwin.

Os parceiros envolvidos no projeto são: Parque Estadual da Serra da Tiririca, Instituto Floresta Darcy Ribeiro - Amadarcy, Ecoponte, Parque Rural de Niterói, Teatralmente, Montanha em Movimento, Instituto Teatro Novo e Coordenação de Educação em Sustentabilidade, Esporte e Saúde da Secretaria Municipal de Educação (SME).