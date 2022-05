A controladora-geral de Niterói, Cristiane Mara Marcelino Rodrigues, na mesa de de debates com a subsecretária de Contabilidade Geral do Estado do Rio de Janeiro, Yasmin Monteiro e o controlador do município de Maricá, Joab Santana. - Divulgação

Publicado 12/05/2022 10:24 | Atualizado 12/05/2022 10:24

A controladora-geral de Niterói, Cristiane Mara Marcelino Rodrigues, ao falar das boas práticas adotadas no município, participou, na noite de terça-feira (10), da mesa de debates "Transparência nas contas públicas e o papel dos contadores no processo de prestação de contas".

O encontro, que teve como público-alvo os para os estudantes de Ciências Contábeis, ocorreu na Universidade La Salle e teve como participantes a subsecretária de Contabilidade Geral do Estado do Rio de Janeiro, Yasmin Monteiro e o controlador do município de Maricá, Joab Santana.



Na temática, estavam programas de integridade, transparência, prestação de contas, audiência pública e a rotina do contador na administração pública. A controladora-geral de Niterói abordou em sua fala as boas práticas adotadas na administração municipal.



"É interessante compartilhar a minha prática na administração pública com futuros profissionais, que são fundamentais para uma gestão de qualidade, consolidação de informações, facilitando questões orçamentárias e administrativas", explicou Cristiane.



O encontro que teve mediação da coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Gabriela Barreto e do professor de Controladoria e Contabilidade Governamental da universidade, Rogério Cirilo, contou com as participações do secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro, Nelson Rocha, de forma virtual, e da Pró-Reitora Acadêmica, professora Regina Helena Giannotti, presencialmente.