O plano oferece ações de aperfeiçoamento, atualização e desenvolvimento das competências dos servidores. - Divulgação PMN

Publicado 11/05/2022 20:13

Servidores da Prefeitura de Niterói terão um novo Plano de Capacitação para o biênio 2022-2023. Elaborado pela Escola de Governo e Gestão (EGG), vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), o plano oferece ações de aperfeiçoamento, atualização e desenvolvimento das competências dos servidores visando a melhoria dos serviços públicos oferecidos à população. As primeiras turmas começarão em julho.

Apostando na inovação e em um processo colaborativo entre os servidores da Prefeitura para desenvolver o novo plano, foram estipulados seis eixos de formação: Gestão Governamental; Ética e Direito Administrativo; Gestão Participativa, Transparência e Foco no Cidadão; Trabalho em Equipe; Liderança e Empatia; e Comunicação. As formações incluem conhecimentos essenciais para todos os agentes e conceitos específicos de acordo com os níveis e perfis dos servidores.

“As Escolas de Governo são espaços dedicados ao desenvolvimento do servidor, uma das principais prioridades da gestão municipal, pactuadas com a população no nosso plano estratégico Niterói Que Queremos 2013-2033. Com o objetivo de construir políticas públicas efetivas e serviços de qualidade para a população niteroiense, a EGG elaborou uma investigação mais profunda e elencou as competências transversais essenciais para serem fortalecidas nos servidores do município”, ressaltou Ellen Benedetti, secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão.

A construção do plano contou com entrevistas e oficinas, nas quais participaram representantes de 36 órgãos da prefeitura, além dos representantes de dez redes da gestão municipal, visando identificar competências técnicas, comportamentais e gerenciais necessárias aos servidores. A diretora da Escola de Governo e Gestão (EGG), Isabela de Jesus, explicou que a metodologia possibilitou a criação de um plano participativo, inovador e que contempla necessidades dos servidores nas suas rotinas de trabalho.

“O plano terá jornadas de aprendizagens destinadas a todos os servidores e trilhas de certificações específicas necessárias aos agentes que integram as redes de macroprocessos estruturantes, como as normas de processos eletrônicos e instrumentos de planejamento. A criação do Laboratório de Inovação também foi muito importante para promover um ambiente criativo, colaborativo e reflexivo, o que auxiliou o ambiente de inovação na construção do plano, envolvendo um esforço de diversos agentes da Prefeitura nas etapas iniciais”, completa.

Jornadas de formação - O plano é dividido nas jornadas Embarque na Prefeitura, obrigatória para diretores e subsecretários e indicada para que os servidores tenham acesso aos conhecimentos essenciais na rotina do município; Certificações das Redes, em que representantes das redes sociais da Prefeitura de Niterói desenvolverão competências específicas de suas áreas; Trilhas de Capacitação, para que os agentes municipais possam aprofundar competências e ter um alto desempenho no trabalho; e Formações Livres, com cursos, oficinas e seminários para todos os agentes municipais nos 6 eixos do Plano de Capacitação.

As formações para as redes serão obrigatórias para os pontos focais indicados por cada órgão da Prefeitura. Neste ano, as trilhas serão destinadas às áreas de Planejamento; Processo Eletrônico; Orçamento; Agentes de contratação; e Controle Interno. Já em 2023, será a vez dos servidores da Tecnologia (TIC); EGPs Setoriais; Governo Digital e Atendimento ao Cidadão; Transparência; e Avaliação de Políticas Públicas.

Já as trilhas de capacitação vão focar neste ano em conceitos de Direito Administrativo e Instrução Processual e os sistemas tecnológicos utilizados pelos servidores da Prefeitura. Já no próximo ano, os temas são Gestão Mão na Massa, focando na parte prática da elaboração de processos e projetos, e Liderança para o Futuro, com detalhes sobre desempenho, inovação e metodologias ágeis, entre outros.

As formações vão acontecer de forma síncrona e assíncrona, presencial ou virtual, intermediadas pela Plataforma EGG. Poderão ocorrer em três formatos: Cursos, Oficinas e Seminários. Mais informações sobre o Plano de Capacitação estão disponíveis no site do EGG: egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/plano-de-capacitacao-2022-2023/.