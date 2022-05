O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou da cerimônia de premiação e recepcionou os atletas. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou da cerimônia de premiação e recepcionou os atletas. Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 16/05/2022 09:57

As ruas de Niterói ganharam um colorido especial neste domingo, quando atletas amadores ou praticantes de corridas participaram da 1ª Maratona de Niterói. O evento, que teve de 2,3 mil participantes inscritos, contou com o apoio da Prefeitura, por intermédio da Secretaria Esporte e Lazer e do Grupo Executivo Caminho Niemeyer.

A disputa de 42 quilômetros começou no Caminho Niemeyer e os praticantes percorreram toda a orla da Zona da cidade passando pela entrada de Camboinhas e voltando para chegar novamente no Caminho Niemeyer. Agentes da NitTrans e da Guarda Municipal de Niterói fizeram o balizamento de todo o percurso para garantir a segurança dos atletas e para manter a fluidez do tráfego.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou da cerimônia de premiação, parabenizou os atletas e esteve no estúdio montado pela organização do evento, reiterando o apoio que a cidade vem dando aos eventos esportivos.



“É um evento histórico para Niterói, com um grande número de participantes. Eventos deste porte atraem a atenção e movimentam nossa cidade. É toda uma cadeia produtiva que inclui atletas, organizadores e agentes, que acabam gerando emprego e renda. Niterói é uma cidade que respira esportes. Temos uma vocação e grandes atletas daqui. Tenho certeza que no ano que vem a competição terá ainda mais participantes”, comemorou o prefeito.



No Caminho Niemeyer além dos boxes para atendimento aos atletas e toda a estrutura operacional do evento, houve ainda feira de adoção de animais, stands para compra de materiais esportivos, área de alimentação e premiação, passeio de balão e show com a banda Bicho Solto.



“Niterói já é considerada a cidade da vela, das canoas e do esporte ao ar livre e agora também pode ser chamada de cidade das Maratonas. O evento foi mais uma prova de que Niterói é a cidade do esporte e muitos outros eventos vão acontecer nos próximos meses, em diversas modalidades”, garantiu Luiz Carlos Gallo, secretário de Esporte e Lazer de Niterói.



Operação especial de trânsito - A NitTrans elaborou uma operação especial de trânsito para organizar a circulação de veículos e pedestres nas proximidades do evento e durante todo o trajeto contando com o apoio da Guarda Municipal. As interdições aconteceram das 5h30 às 13h, sendo liberado conforme a passagem do comboio ida e volta. No Centro, a Rua Marquês de Caxias, trecho entre Avenida Visconde do Rio Branco e Rua Professor Plínio Leite, ficaram totalmente interditadas ao trânsito. A Av. Visconde do Rio Branco teve duas pistas interditadas sentido Gragoatá. Toda a passagem dos atletas foi monitorada por agentes públicos. Em São Domingos, Icaraí, São Francisco, Cafubá e Piratininga o esquema também teve apoio de agentes municipais.



Os vencedores das duas principais provas da 1ª Maratona de Niterói são de Minas Gerais. Jocemar Fernandes Correia e Marina Peixoto Fraguas foram os campeões da disputa de 42km solo. A programação contou ainda com provas de revezamento em dupla e quarteto, além dos 5km. E parece que Niterói dá bastante sorte para Jocemar Fernandes. É a segunda vez que o morador de Juiz de Fora vence uma prova de corrida de rua na Cidade Sorriso.



“A primeira vez que eu corri aqui foi os 10km e ganhei. E agora eu vim estrear na maratona e, graças a Deus, consegui chegar em primeiro lugar”, disse o atleta, que teve medo de não conseguir cruzar a linha de chegada. O tempo dele foi de 2h50m29s. “Foi um pouquinho difícil. Eu senti bastante e meu ritmo caiu um pouco no final, mas eu consegui controlar e fazer uma boa prova”. Em segundo lugar ficou Fabiano Moura dos Santos, com 2h52m05s. Marcio Souza ficou em terceiro, com 2h58m12s.



Da mesma cidade que Jocemar, a maratonista Marina Peixoto Fraguas venceu os 42km em 3h32m43s e comemorou bastante as conquistas dos mineiros.



“Niterói é top! Tem muitas subidas e relevos mas eu gosto de prova dura. Se for pra fazer prova mole, eu fico em casa dormindo. Nós dominamos! Nós viemos pra brilhar! A galera de lá veio pra chegar em primeiro. Porque aqui é só ouro pra Juiz de Fora", brincou a atleta, que amou o percurso da maratona” comemorou a atleta. A vice-campeã foi Karen Oliveira Krichana da Silva, com 3h56m38s, seguida por Marcia Cristina Pires Bessa, com 3h56m48s.



Recorde de público em Niterói - Sócios-fundadores da 1ª Maratona de Niterói, os triatletas Karen Cassalini e Armando Barcellos contam que o número de inscrições superou as expectativas. Eles celebraram o sucesso do evento e esperam um número maior de participantes em 2023.



“O resultado foi muito positivo. É recorde de público. Para o primeiro ano, nós entramos com o pé direito. E a minha expectativa para o ano que vem é passar dos 3 mil inscritos", afirma o triatleta.



Karen vai além. Sua expectativa é chegar a 5 mil atletas inscritos na segunda edição do evento.



“Estou muito feliz. É uma satisfação enorme realizar a primeira maratona da cidade. É um evento que tem tudo pra crescer ainda mais. Já foi um mega evento. Tivemos uma quantidade histórica de atletas inscritos. Nunca em Niterói houve uma corrida com tanta gente. Foi sucesso total!



O evento contou com o apoio da Prefeitura por intermédio da Secretaria Esporte e Lazer e do Grupo Executivo Caminho Niemeyer, além do patrocínio da LPH Engenharia.



Os campeões das outras provas foram:



Nos 42km Dupla Masculina - Bryan Matthaeus da Silva e Cristiano Carvalho da Silva;



Na mesma prova (42km) com dupla Feminina: Natália Fernandes Pinto eCatia Tomás de Carvalho;



Os 42km com dupla mista: Vinicius Costa e Ana Carolina Figueiredo de Oliveira Costa;



42km Quarteto Masculino: Leandro de Almeida Paluma, Paulo Roberto Mendes de Souza Júnior

Rodrigo Ferreira Rodrigues e Luiz do Carmo de Barros;

Os 42km Quarteto Feminino: Claudia Borges Xavier, Adriana Miranda Palma Schenkel, Mônica de Cássia Reis e Janine Barbosa Beyruth.