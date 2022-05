No festival os apaixonados por churrasco poderão se deliciar com 14 estações de carnes premium. - Divulgação

Publicado 24/05/2022 10:13 | Atualizado 24/05/2022 10:18

Após edições em diversas regiões da Capital, o maior festival de churrasco aberto ao público do Estado do Rio será realizado pela primeira vez em Niterói, neste fim de semana entre sexta-feira (27) a domingo (29/5). A entrada no evento é gratuita e as porções individuais custam a partir de R$ 20.

Segundo os organizadores, para garantia do sucesso do Festival o evento será realizado em um dos principais cartões postais da cidade: o Caminho Niemeyer, no Centro.



"No festival os apaixonados por churrasco poderão se deliciar com 14 estações de carnes premium, comandadas pelos principais chefs, assadores e pitmasters do Estado", afirmou os produtores no texto.

De acordo com as informações, o evento contará também com stands de cervejas artesanais, drinks, área kids e shows de super bandas fazendo tributos a grandes nomes do rock nacional e internacional, como: Pearl Jam, Queen, Legião Urbana e muito mais.



O Caminho Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói - RJ. Os horários são: sexta: entre 17h às 23h, sábado : 12h às 23h e domingo : 12h às 23h.

A programação é a seguinte:



Sexta : Capital Elétrico - Clássicos do Rock Nacional, Banda Road Rock - Tributo ao Queen. Sábado:

Os Cascas - Clássicos do Rock Nacional e Internacional; Criminais - Clássicos do Rock Nacional e Internacional. Markyze - Tributo ao Charlie Brown Jr. Black Circle - Tributo ao Pearl Jam.



No domingo haverá Five Minutes of Rain - Clássicos do Rock Nacional e Internacional, Vooduo - Clássicos do Rock Nacional e Internacional e Banda Mais do Mesmo - Tributo a Legião Urbana.



A programação e demais informações podem ser conferidas pelo Instagram: @blendbbq_festival.