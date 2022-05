A Prefeitura de Niterói está abrindo 60 vagas temporárias para acolher a população em situação de rua. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 20/05/2022 20:04

Com a permanência da baixa temperatura na cidade, a Prefeitura de Niterói está abrindo 60 vagas temporárias para acolher a população em situação de rua. Os centros de acolhimento do Município e os hotéis emergenciais já oferecem, juntos, aproximadamente 300 vagas para pessoas em situação de rua. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES) também intensificou a abordagem pelas ruas com maior concentração de pessoas vulneráveis para tentar convencê-los a aceitar o acolhimento, ainda que temporário.

“A Prefeitura de Niterói intensificou, nesta semana, as rondas de abordagem da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária nos locais que concentram a população em situação de rua. Como nosso hotel emergencial está chegando a sua capacidade máxima de hóspedes, abrimos o Centro Pop para pernoite e vamos abrir outro abrigo temporário, com mais 60 vagas”, disse o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Com a queda brusca na temperatura na cidade, o objetivo é oferecer acolhimento emergencial. O secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, reforçou que essa é uma ação preventiva por conta da onda de frio em Niterói.

“O frio tem sido muito intenso nesses últimos dias, por isso intensificamos as rondas pelas ruas da cidade na intenção de acolher quem quiser se proteger nessas noites. O abrigo fornece acolhida, jantar, oportunidade de um banho e café da manhã antes da pessoa deixar o espaço”, explicou o secretário.

Nesta sexta-feira (20), as equipes da SMASES reforçaram a abordagem no entorno da Praça Juscelino Kubitschek, no Centro. Durante a semana, os agentes sociais fazem ronda rotineira e diária, além das emergenciais no cair da noite, quando fica ainda mais frio. Até o momento, cerca de 60 pessoas aceitaram acolhimento temporário e em um dos espaços da Prefeitura. Durante esse período, a Secretaria está com o Centro Pop aberto de forma contínua e todos que precisarem de acolhimento podem buscar auxílio na Rua Coronel Gomes Machado, 259 – Centro. Vale destacar que a legislação brasileira não permite o acolhimento compulsório, a pessoa deve decidir ir para o abrigo voluntariamente.

Niterói possui uma rede de atendimento para população em situação de rua que conta com equipes de abordagem social especializada, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e cinco unidades de acolhimento (abrigos). A Secretaria ampliou as vagas em acolhimento com a contratação de hospedagem em hotel - aumento de 60% das vagas. Os hotéis e centros de acolhimento possuem, juntos, aproximadamente 300 vagas para pessoas em situação de rua. O projeto de acolhimento emergencial em Hotel Popular, desde a sua contratação em abril de 2020, já atendeu mais de 2.150 pessoas em situação de rua.

Nas unidades de acolhimento, as pessoas recebem atendimento de assistentes sociais, psicólogos e orientação jurídica, encaminhamento para serviços de saúde, trabalho e renda e documentação civil. O objetivo principal é construir com os acolhidos um trabalho que culmine na sua autonomia e reinserção social. A organização desses serviços garante privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual.

A Secretaria também oferece o programa de recambiamento, que permite que a pessoa em situação de rua resgate vínculos comunitários e familiares com sua terra natal e custeia o retorno ao seu estado de origem.