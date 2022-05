A cerimônia fez parte da programação da Semana da Enfermagem Prof ª. Dr ª. Rosalda Paim e aconteceu na Sala Nelson Pereira dos Santos. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói homenageou, nesta quinta-feira (19), as duas profissionais mais antigas da rede municipal de Saúde: a técnica de enfermagem Vera Muniz e a enfermeira Maria Virgínia Ferreira Santos. A cerimônia fez parte da programação da Semana da Enfermagem Prof ª. Dr ª. Rosalda Paim e aconteceu na Sala Nelson Pereira dos Santos.



Além das homenagens foi realizado o momento de “Arte, cultura e cuidado”, em que profissionais da área fizeram apresentação musical e artística. Participaram deste momento a professora do Instituto de Saúde Coletiva, Departamento de Saúde e Sociedade, da Universidade Federal Fluminense, Magda Chagas, a enfermeira Priscila Paixão, com uma apresentação musical com sax e a professora e coordenadora de educação e cultura da Secretaria Municipal de Educação, Lili Balonecker, com uma performance poética e musical.

A subsecretária municipal de Saúde, Camilla Franco, destacou a importância do evento e do reconhecimento do trabalho dos profissionais de enfermagem.



“Arte, cultura e afeto são intrínsecos, um precisa do outro, se somam e completam, e em uma profissão como a enfermagem, a arte de cuidar e de ter e ser afeto é a cultura desses profissionais. A Semana de Enfermagem tem este objetivo, cuidar de quem cuida, oferecendo leveza depois de tantos momentos desafiadores”, declarou Franco.



Para encerrar o evento, a Orquestra da Grota realizou uma apresentação musical e foram sorteados jantares com o apoio do Restaurante Ativa.



Semana da Enfermagem Prof ª. Dr ª. Rosalda Paim



A Semana de Enfermagem teve início no dia 12 com a abertura na Sala Nelson Pereira dos Santos, onde foi realizada uma roda de conversa e apresentações musicais. A celebração contou com a presença do secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, acompanhado por Helen Campos Ferreira, representante do COREN/RJ e Diretora de Educação da ABEN/RJ, além de Maria Ivone dos Santos Suppo, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Niterói, parte integrante da direção estadual do Sindsprev/RJ e Diretora da Unegro/Niterói.



Antes da segunda mesa da noite, a enfermeira Priscila Paixão realizou uma apresentação musical, interpretando no saxofone a clássica canção “Hallelujah” de Leonard Cohen, com direito a letra no telão para quem quisesse acompanhar. Ao longo do evento ela ainda voltou para tocar “Can You Feel the Love Tonight” de Elton John e “Como é grande o meu amor por você” de Roberto Carlos.



A roda de conversa contou com a participação da Drª. Enfª. Anamaria Schneider, presidente da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, do Prof. e Dr. Enéas Rangel Teixeira, diretor da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Prof. Drª Enfª. e Filósofa Sylvia Teresa Carvalho de Araújo, Professora da Escola de Enfermagem Anna Nery e a Enfermeira da FMS-Niterói, Carmem Regina Colonese.



Na última sexta-feira, dia 13, os profissionais de enfermagem participaram de uma sessão de cinema no Cine UFF, com o filme “Estamina”.