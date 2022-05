Idosos com riscos de saúde, diabéticos, recém nascidos, pacientes de home care e em dificuldades afirmaram que ficaram mais de 12 horas sem luz. - Divulgação

Idosos com riscos de saúde, diabéticos, recém nascidos, pacientes de home care e em dificuldades afirmaram que ficaram mais de 12 horas sem luz.Divulgação

Publicado 19/05/2022 12:48 | Atualizado 19/05/2022 12:55

Moradores ficaram mais de 12 horas sem o fornecimento de luz devido às fortes chuvas que atingiram o condomínio Toulouse, na Rua Otávio Carneiro, número 134, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, na última quarta-feira (18).

De acordo com um síndico que não quis se identificar, a Enel deixou mais de 200 moradores sem luz na localidade.

"Mesmo com vários pedidos de moradores, a Enel não providenciou o conserto em um poste que deixou cerca de 50 famílias sem nenhum amparo. No prédio moram idosos com riscos de saúde, diabéticos, recém nascidos, pacientes em home care e em dificuldades. Mesmo ao passar mais de 12 horas, a Enel com total descaso, não dá nenhuma explicação", lamentou o profissional.

Por estar há tanto tempo sem luz em Icaraí Martha Rabello disse que levou seus filhos para a casa de sua mãe e lamentou a situação que gerou prejuízo. A moradora afirmou que a empresa programou o agendamento, mas ninguém apareceu no local.

Procurada por O Dia, a Enel disse que o fornecimento de energia no condomínio Toulouse, na Rua Otávio Carneiro, 134, em Icaraí, foi normalizado às 0h16 desta quinta-feira (19). A companhia esclareceu que foi informada sobre a falta de energia no local citado às 11h22 de quarta-feira (18) e, logo em seguida, programou o envio de equipes para reparar a rede do local.





A distribuidora ressaltou que segue trabalhando na cidade para restabelecer o fornecimento de energia dos clientes que foram afetados pelo temporal de segunda (16), que atingiu parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. "Em Niterói, caíram cerca de 160 árvores e 18 postes ficaram danificados e por isso, triplicamos o número de equipes de emergência para atender a todas as ocorrências e normalizar o serviço aos clientes afetados o mais rapidamente possível", afirmou a Enel no texto.