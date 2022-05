As fotógrafas Aparecida Silva, Fernanda Dias, Thaís Alvarenga e Valda Nogueira foram convidadas para expor em Niterói, sob a curadoria da também fotógrafa Thaís Rocha. - Divulgação - Foto: Thais Alvarenga

As fotógrafas Aparecida Silva, Fernanda Dias, Thaís Alvarenga e Valda Nogueira foram convidadas para expor em Niterói, sob a curadoria da também fotógrafa Thaís Rocha.Divulgação - Foto: Thais Alvarenga

Publicado 18/05/2022 19:57

A Sociedade Fluminense de Fotografia (SFF) abre neste sábado, dia 21, às 15h, a mostra fotográfica Através do Olhar, que reúne 72 fotografias produzidas por quatro fotógrafas negras, moradoras da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A exposição fica em cartaz até o final de junho na Galeria Octávio do Prado da SFF, com visitação gratuita.

“Convidamos as fotógrafas Aparecida Silva, Fernanda Dias, Thaís Alvarenga e Valda Nogueira para expor em Niterói, sob a curadoria da também fotógrafa Thaís Rocha. Além da visitação aberta ao público, realizaremos visitas comentadas e rodas de conversas com as autoras e convidados gerando um debate e uma reflexão sobre o trabalho delas que fala muito sobre memória, identidade, tradições e manifestações de comunidades tradicionais espalhadas pelo país como quilombolas, indígenas, catingueiros e pescadores”, explicou Antonio Machado, presidente da Sociedade Fluminense de Fotografia.

As fotógrafas que fazem parte da mostra circulam por bairros, comunidades, arredores da zona oeste do Rio e também de cidades do interior documentando as diversas manifestações e tradições populares. Enquanto Aparecida Silva e Thaís Alvarenga produzem uma memória afetiva do lugar onde vivem, registrando a paisagem urbana e os modos como os grupos se apropriam dos seus lugares, Fernanda Dias e Valda Nogueira documentam os saberes e práticas culturais e religiosas de comunidades tradicionais espalhadas pelo Brasil. São fotografias em diversos formatos em cores e preto e branco.