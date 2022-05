O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil reforça que uma frente fria avançará sobre o Estado do Rio nos próximos dias. - Reprodução instagram leitor

O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil reforça que uma frente fria avançará sobre o Estado do Rio nos próximos dias.Reprodução instagram leitor

Publicado 17/05/2022 17:46 | Atualizado 17/05/2022 17:57

A Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói informa que a cidade segue em estágio de atenção nesta terça-feira (17). O município registrou forte chuva no início da tarde de segunda-feira (16), com registros de granizo em pontos como Centro e Santa Rosa. Houve pancadas de chuva durante a madrugada desta terça. A Defesa Civil Municipal registrou 20 ocorrências na cidade. Não há registro de feridos até o momento.



Equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) e da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) atuam em diferentes pontos da cidade para diminuir os impactos do mau tempo. Segundo informações da Seconser, até a madrugada desta terça-feira, foram registrados a queda de galhos e árvores, com 64 chamados, sem feridos.



A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES) está com equipes nas ruas auxiliando e atendendo três famílias (10 pessoas) que estão desabrigadas. Foram entregues cestas básicas e colchões. Até o momento, ninguém aceitou acolhimento nos abrigos municipais. As equipes da SMASES continuam acompanhando as demandas.



A Prefeitura ressaltou que, por conta da forte chuva nesta segunda-feira (16), as Policlínicas Guilherme Taylor March, no Fonseca, e Carlos Antônio da Silva, em São Lourenço, suspenderam o atendimento ao público nesta terça e quarta (18). A previsão de retorno é quinta-feira (19). As equipes da Secretaria de Saúde, Seconser, Clin e Defesa Civil estão atuando nas unidades.



"Na unidade de Saúde do Fonseca, a paralisação do atendimento foi necessária devido à quantidade de vidros quebrados pelos fortes ventos. Uma pequena parte do telhado também foi afetada. Em São Lourenço, uma árvore caiu na área da policlínica. Com isso, todos os atendimentos, incluindo os de vacinação, mesmo os agendados via o aplicativo Colab, estão suspensos temporariamente nestas unidades", informou a Prefeitura no texto.



A Secretaria Municipal de Educação informou que oito escolas foram afetadas pelas chuvas. A Escola Municipal (E.M.) Paulo Freire (Fonseca), a E.M. Demenciano de Moura (Fonseca), a E. M. Nossa Senhora da Penha (Ponta da Areia), a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Alberto Brandão (Baldeador) e a Umei Luís Eduardo Travassos (Caramujo), tiveram as aulas paralisadas nesta terça-feira (17).



Já a Umei Hilka de Araújo Peçanha, em Santa Rosa, Umei Professor Nilo Neves, em São Lourenço, e E.M. Profª Bolívia de Lima Gaetho, no Rio do Ouro, estão funcionando parcialmente. As equipes de manutenção já estão atuando nos locais para os reparos necessários. A previsão é de que as aulas retornem de forma regular nas unidades nesta quarta-feira (18).



Frente fria e rajadas de vento – O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil reforçou que uma frente fria avançará sobre o Estado do Rio nos próximos dias, trazendo intensa massa de ar frio que ocasionará declínios acentuados nas temperaturas em Niterói, podendo a mínima chegar a 10°C. O órgão também alerta para a previsão de rajadas de vento moderado a forte a partir da tarde desta terça-feira.

"As rajadas de vento poderão atingir velocidade acima de 76 km/h na quarta e na quinta. Entre as orientações estão: não ficar embaixo de árvores ou coberturas metálicas; procurar um local seguro; evitar áreas sujeitas ao desprendimento de itens suspensos como cabos elétricos, outdoors ou andaimes; caso seja imprescindível transitar pelas vias públicas, fazê-lo com atenção; e não praticar esportes ao ar livre, especialmente no mar", informou o poder público no texto.



Monitoramento – A Defesa Civil conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp. O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói enviará informes conforme necessidade e atualizações. Em caso de emergência, é possível ligar para os telefones 199 ou 2620-0199.