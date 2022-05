As apresentações foram todas pensadas para a faixa etária de 8 a 16 anos e serão conduzidas por um ator-cantor. - Divulgação - Foto: João Jardim

As apresentações foram todas pensadas para a faixa etária de 8 a 16 anos e serão conduzidas por um ator-cantor.Divulgação - Foto: João Jardim

Acabar com o preconceito de que música erudita é chata. Essa é uma das propostas da Orquestra Jovem de Niterói (OJN), que através de uma série de concertos didáticos, vai levar para alunos da rede pública de cinco municípios do Grande Rio no mês de junho.

"A música é uma via de mão dupla. É alegria para quem toca e para quem escuta. Seja samba, rock, funk e até música clássica, que afinal de contas frequentemente servem de trilha sonora para desenhos animados que tanto divertem a criançada", afirmou Luiza Carino, idealizadora e diretora executiva da Muriqui Cultural, responsável pela turnê.

Cerca de 40 músicos da OJN – todos com idades entre 15 e 24 anos – vão tocar, de graça, para crianças e adolescentes de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Belford Roxo e Nova Iguaçu. Serão nove concertos didáticos, em que o público infantojuvenil será apresentado ao universo orquestral, seus instrumentos e desdobramentos sonoros, graças ao repertório que engloba de Villa Lobos, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Mozart aos clássicos da Disney.



"As apresentações foram todas pensadas para a faixa etária de 8 a 16 anos e serão conduzidas por um ator-cantor que encenará os típicos questionamentos feitos por um jovem quando vê uma orquestra pela primeira vez. Como complemento, as instituições envolvidas vão receber sugestões de atividades para realizarem com seus alunos e, assim, extraírem o máximo da apresentação", disse Carino.



Segundo a diretora, ao atuar em parceria com o Immub (Instituto Memória Musical Brasileira), essa turnê serve também para complementar a formação dos alunos da orquestra, que encontram no programa pedagógico do conjunto uma série de ações voltadas para seu desenvolvimento técnico e profissional, como a saída orientada para espetáculos profissionais ao longo do ano, somada a parcerias com outras formações orquestrais jovens da região. Além de contribuir para a formação de novas plateias para a música erudita.



"Com esse projeto, queremos inspirar outros jovens a seguirem seus sonhos, além de motivar nossos alunos, tornando-os protagonistas e exemplos de sucesso para as próximas gerações", explicou a idealizadora.



Ela ressaltou que a ação é uma realização da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação de Artes de Niterói. "A OJN também contou, neste ano de 2022, com patrocínio de empresas parceiras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura: Eletrobras Furnas, Orizon e Águas de Niterói. E esta turnê tem o apoio da Secretaria Estadual de Cultura", fez questão de citar a executiva.



Sobre a Orquestra Jovem de Niterói



A Orquestra Jovem de Niterói (OJN) foi criada em 2007 como uma oportunidade para que os alunos egressos das escolas municipais da cidade – onde o Programa Aprendiz atua – possam dar continuidade aos estudos musicais. Na OJN, os interessados aprofundam o aprendizado da música tanto a partir das classes de instrumentos e de teoria e percepção musical, quanto – e principalmente – pela prática em conjunto. Assim, aprimoram suas habilidades técnicas e artísticas, além de vivenciarem a experiência orquestral com ensaios e apresentações públicas.



Composta por cerca de 50 jovens instrumentistas com idades entre 15 e 23 anos, a organização sinfônica contempla diferentes grupos de cordas e sopros característicos desta formação: violinos (I e II), viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversa, trombone, trompa, tuba, clarineta, oboé e fagote. Sob a regência do maestro Evandro Rodrigues, a OJN tem apostado em um amplo e diversificado repertório musical. Da produção barroca aos compositores contemporâneos, sempre com foco na música brasileira, a seleção busca misturar clássicos às produções recentes que despertam o interesse dos aprendizes e do público.



Ao longo de sua trajetória, a OJN já realizou mais de 100 concertos nos principais equipamentos culturais de Niterói, como Teatro Municipal de Niterói, Teatro Popular Oscar Niemeyer, Museu do Ingá, Museu de Arte Contemporânea, Solar do Jambeiro e Sala de Cultura Leila Diniz - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Além de ter realizado apresentações gratuitas em praças e outros espaços de lazer e convivência de todas as regiões da cidade.



Os frutos da OJN



Segundo a diretora, graças a um conjunto de atividades pedagógicas, parcerias e realizações culturais, a passagem pela Orquestra Jovem de Niterói tem facilitado e estimulado o ingresso nas universidades e nos cursos de música Brasil afora. "Hoje existem vários integrantes e ex-integrantes da OJN que iniciaram suas carreiras em orquestras profissionais e que seguiram formação no magistério, integrando ainda o quadro de equipe do Aprendiz", pontuou Carino.



Em 2017, foi produzido o primeiro filme sobre a orquestra. O projeto foi selecionado pelo 1º Edital do Instituto CCR e contou também com apoio da empresa Equinor (antiga Statoil) e da Prefeitura de Niterói. A ação incluiu uma turnê de concertos pelo interior fluminense. O média-metragem está disponível no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IoaJLXSsKX8&t=19s.