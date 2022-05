A Niterói Trânsito e Transportes (NitTrans) iniciou a campanha Maio Amarelo Delivery pelas ruas da cidade. - Divulgação PMN

Publicado 16/05/2022 10:52

Como parte da agenda de eventos elaborados em prol do movimento Maio Amarelo em Niterói, a Niterói Trânsito e Transportes (NitTrans) iniciou a campanha Maio Amarelo Delivery, direcionada para aqueles que estão na linha de frente com entregas. Os entregadores, tanto de motos como de bicicleta, receberão materiais educativos para o trânsito e kit de prevenção de acidentes. A campanha terá continuidade nos dias 17, 19 e 27 de maio, também com pontos fixos.

No primeiro dia, na última sexta-feira (13), o ponto de encontro foi no Fika Bike e Café, na Av. Marquês do Paraná número 220, onde aconteceu a divisão das equipes e das rotas com alta concentração de delivery. A loja também foi ponto fixo para Bike Reparo para pequenos reparos de bicicleta, instalação gratuita de antenas de proteção para bicicletas e motocicletas e distribuição de material informativo sobre o Maio Amarelo.

A chefe de Educação para o Trânsito, Priscilla Rocha, comenta que “Niterói tem um grande número de entregadores. Este ano decidimos inovar realizando uma campanha voltada para eles, que são ciclistas e motociclistas. Nosso objetivo é realizar verdadeiras entregas para cada um, por meio da conscientização”, explicou.

A ação educativa é uma iniciativa da NitTrans, com o apoio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Fika Bike Café, Niterói Experience, Bike Anjo, Ecoponte, SEST e SENAT, SETRERJ, Autopista Fluminense Arteris e PRF.

A programação completa do Maio Amarelo está disponível no site da NitTrans (www.nittrans.niteroi.rj.gov.br). A campanha também terá a 4ª Jornada de Capacitação de Professores e capacitação para os motoristas de trânsito.