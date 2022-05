O secretário das Culturas de Niterói, Alexandre Santini, ao lado de outras autoridades, em Brasília, defende a derrubada dos vetos às Leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo. - Divulgação - Foto: Pablo Valadares

O secretário das Culturas de Niterói, Alexandre Santini, ao lado de outras autoridades, em Brasília, defende a derrubada dos vetos às Leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo.Divulgação - Foto: Pablo Valadares

Publicado 16/05/2022 10:38

Uma comitiva nacional formada por gestores(as) estaduais e municipais de cultura e representantes da sociedade civil está em Brasília para articular junto ao Congresso Nacional a derrubada dos vetos às Leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo. Juntas, as duas leis destinam cerca de R$ 7 bilhões para o setor e foram vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

A mobilização é pautada pela ampla defesa das Leis, que têm como objetivo fomentar a retomada econômica e produtiva do setor cultural, gerando emprego e renda e estimulando a sua expansão. Há uma possibilidade de que o Congresso se reúna em sessão conjunta na próxima semana para analisar vetos do Executivo às leis.



Os Fóruns Nacionais de Secretários e Dirigentes Estaduais e Municipais de Cultura estão cumprindo uma extensa agenda na Câmara e no Senado para sensibilizar deputados e senadores sobre a importância da promulgação dos textos aprovados. As Leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo garantirão não só o socorro a um setor fortemente afetado pela pandemia, como também um financiamento permanente e descentralizado à cultura a partir de 2023, estruturando o Sistema Nacional de Cultura.



“Em um momento de profunda crise da cultura, Bolsonaro vetou as leis que podem assegurar cerca de R$ 20 bilhões em cinco anos para o setor cultural nacional. Niterói está integrando uma comitiva de secretários de estados e municípios do Brasil inteiro para construir uma ampla ação pela derrubada do veto e para que as leis sejam pautadas em conjunto na próxima sessão do Congresso”, explicou o secretário das Culturas de Niterói, Alexandre Santini.



Santini destacou, ainda, que derrubar os vetos às leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo é fundamental para a economia da cultura. "Significa a sobrevivência das artes, para o sustento dos trabalhadores do setor e para estruturar de forma definitiva o sistema nacional de cultura”, disse o secretário.



A previsão é que o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve definir a data da votação. Se for pautado a expectativa é que aconteça uma grande mobilização do setor cultural para a derrubada dos vetos.