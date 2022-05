Os brinquedos foram adquiridos pela FME no fim do ano passado. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 16/05/2022 17:05

A Fundação Municipal de Educação (FME) e a Secretaria Municipal de Educação (SME), graças a um projeto em conjunto está permitindo a instalação de brinquedos nas Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis) e os Núcleos Avançados de Educação Infantil (Naei) do município. O objetivo deste investimento, segundo o secretário de Educação, Lincoln de Araújo, é garantir que as crianças que têm entre um e cinco anos de idade, matriculadas na rede municipal, possam desenvolver atividades lúdicas, psicomotoras e sociais.

Segundo a Prefeitura de Niterói, até o fim de junho, todas as 45 unidades de Umeis e Naeis do município terão algum módulo do “brinquedão”, como está sendo chamado pelos alunos, mesmo aquelas que dispõem de menor espaço físico.



O secretário Lincoln de Araújo afirmou ainda que a instalação dos brinquedos vai ao encontro dos anseios da comunidade escolar.

“Os equipamentos recreativos compõem os projetos politico-pedagógicos das escolas, considerando que brincar, movimentar o corpo, ter momentos de sociabilidade entre a alegria e a diversão são elementos fundamentais para o desenvolvimento educacional das crianças e estudantes. Estes brinquedos reforçam a escola como ponto de encontro da alegria, dos afetos e das solidariedades. Brincar é um direito e, ao mesmo tempo, um ato cidadão”, explicou o professor.



Segundo a Secretaria de Educação, os brinquedos servem à educação lúdica, que pode ser resumida como sendo um método inclusivo e interativo, que permite que as crianças aprendam entrando em contato com os objetos de ensino. Para isso, podem ser utilizados jogos, brincadeiras e outras atividades que incentivem a participação dos estudantes.



O presidente da FME, Fernando Cruz, também comemorou a instalação dos brinquedos.

“Estes brinquedos foram adquiridos pela FME no fim do ano passado, com o objetivo de tornar o espaço escolar mais atrativo para as crianças, que poderão brincar em equipamentos feitos com materiais adequados e pensados para elas. Eles são separados por faixas etárias, a partir dos 2 anos de idade. Muitas dessas crianças só têm acesso a esses tipos de brinquedos na sua escola. A comunidade escolar está feliz com os novos brinquedos, principalmente as crianças, que são sempre o objetivo final de todo o nosso trabalho", afirmou Cruz.



Os equipamentos instalados são como blocos de montar multicoloridos, o que agrada crianças e adultos. Djenane Freire, subsecretária Municipal de Desenvolvimento Pedagógico de Niterói, destacou que houve extremo cuidado na escolha dos brinquedos, bem como haverá na manutenção dos mesmos.



"A SME está atenta à faixa etária dos brinquedos disponibilizados para as crianças das Umeis. Havendo a necessidade de troca ou reinstalação, a Educação Niterói fará com a maior celeridade possível”, disse a subsecretária.

Ainda segundo Djenane, com essas ações, a Educação em Niterói faz frente às demandas do ensino infantil no século 21: “Assim, estamos provendo para todas as crianças as devidas capacidades motoras, físicas e neuronais de maneira irrestrita”, celebrou.



Novas quadras poliesportivas



A Secretaria Municipal de Educação inaugurou na sexta-feira (6) mais uma quadra poliesportiva em uma de suas 94 unidades. A Escola Municipal Dom José Pereira Alves, no Fonseca, ganhou, além da reforma completa da unidade, um campo desportivo recém construído. Outras cinco unidades de Ensino Fundamental também serão contempladas com os mesmos equipamentos nos próximos dias. Todas estão em processo de reforma. São elas: Horácio Pacheco, no Badu, André Trouche, no Barreto, Sebastiana Gonçalves Pinho, no Cubango, Governador Roberto Silveira, no Morro do Castro e Lúcia Maria da Silveira Rocha, em Jurujuba.



As reformas fazem parte do plano Niterói 450, que designou R$ 147 milhões a serem investidos na Educação até 2024. O planejamento envolve ações de qualificação e ampliação da infraestrutura das escolas, gestão pedagógica e reforço escolar, combate à evasão escolar e formação profissional. Mais de R$ 50 milhões serão destinados à construção de nove unidades escolares, ampliando em mais 2 mil vagas para o Ensino Fundamental e a Educação Infantil.