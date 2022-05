As competições serão disputas na Baía de Guanabara. - Divulgação - Foto: Foco Radical

As competições serão disputas na Baía de Guanabara.Divulgação - Foto: Foco Radical

Publicado 17/05/2022 15:43

Após o sucesso das disputas do Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana na modalidade Sprint, a cidade de Niterói irá sediar, entre os dias 2 e 3 de julho, a primeira etapa do Campeonato Estadual do esporte na modalidade Maratona. A competição tem parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer do Município.



Serão provas de 10 e 20km para OC6, ou seja, canoas com equipes de seis atletas, e provas de 10 e 16km para canoas individuais (OC1) com largada e chegada na Praia de São Francisco. A premiação total, distribuída entre as categorias, será de R$ 30 mil, valor inédito para o esporte no estado do Rio de Janeiro. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site http://www.vaarj.com.br.



Marcelo Esquillo, presidente da Federação de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro, disse que o estadual de Maratona será empolgante. "Para isso, colocamos uma premiação de R$ 30 mil. É uma consequência natural do crescimento do esporte e valorização do empenho dos atletas do estado. Algo que desejávamos e nessa disputa vamos traduzir com essa premiação inédita em Campeonatos Estaduais fruto da parceria da Federação de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro - FCHERJ - em conjunto com a empresas capacitadas, que atuam na organização do evento", afirmou Esquillo.



"O Campeonato no formato Maratona é o carro-chefe da canoa havaiana e tem sido um sucesso aqui em Niterói que é o pólo do esporte no Brasil. Não esperamos algo diferente para esta primeira etapa e esperamos grande adesão e disputas acirradas na Baía de Guanabara", apontou Tiago Martins, organizador do evento.



Segundo o secretário de Esportes e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, a expectativa é a melhor possível. "Quando assumimos a Secretaria, criamos uma relação fantástica com a Canoa Havaiana. Hoje temos 34 clubes da canoa que participam ativamente dos eventos. Importante do esporte para Niterói não é só o evento em si e sim uma etapa do Estadual, Niterói está sendo reconhecida como a cidade da Canoa Havaiana. Para nós é um momento de muita alegria", ressaltou Gallo.

Ele disse que o esporte na cidade segue um processo natural de crescimento. "Ano passado tivemos 1 mil inscritos e acredito que possamos ter mais de 1.500 inscritos. Para a cidade é fantástico. Temos uma orla enorme. Em Charitas, se você quiser praticar a canoa, você pode fazer 365 dias pois lá o mar não bate. Somos privilegiados por ter essa orla, é propício. A organização com o Tiago Martins e seu staff é fantástica, por isso sempre temos muitos inscritos e para a Secretaria de Esportes e Lazer associar sua imagem a uma etapa do Estadual na estrutura e organização é um momento de muita alegria e não vamos abrir mão dessa parceria", disse o secretário de Esportes e Lazer de Niterói. que foi além e ressaltou que somente em 2022 serão onze eventos do esporte na cidade incluindo o Estadual, Brasileiro e Municipal.



A primeira etapa do Estadual de Canoa Havaiana estilo Maratona tem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói, é chancelada pela FCHERJ e é realizada pela Live.