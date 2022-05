O partido Patriota anunciou apoio ao pré-candidato a governador pelo PDT, Rodrigo Neves. - Divulgação

Publicado 18/05/2022 19:21

O partido Patriota anunciou nesta quarta-feira, 18, apoio ao pré-candidato a governador pelo PDT, Rodrigo Neves, nas próximas eleições. O ex-prefeito de Niterói esteve na sede do partido, na Zona Norte do Rio, no início da tarde, para um encontro com a presidente estadual da legenda no Rio de Janeiro, Eliane Cunha, lideranças políticas e correligionários.

Em um vídeo transmitido durante o encontro, o presidente nacional do partido, Ovasco Resende, anunciou oficialmente o apoio a Rodrigo Neves. Em sua fala, Eliane Cunha afirmou que a decisão pelo apoio ao PDT tem como base as realizações de Rodrigo Neves à frente da Prefeitura de Niterói. Também participaram do encontro o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira (Solidariedade), a deputada estadual e delegada Martha Rocha (PDT) e o ex-vereador de São Gonçalo, Dejorge Patricio (Pros).

Durante o encontro, Rodrigo Neves falou sobre o Programa de Governo que está sendo construído em conjunto com especialistas, aliados e apoiadores, e ressaltou a importância do investimento em Educação e do apoio do Governo do Estado às ações dos municípios no setor.

“Não tem saída para o Rio de Janeiro que não seja o investimento pesado em Educação. Por isso, meu objetivo logo no primeiro ano de governo é recuperar todos os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) que estão abandonados no Estado do Rio de Janeiro. Como eu fiz em Niterói: fui o prefeito que mais construiu escolas em Niterói, foram quase 30 escolas, colocando todas as crianças em creches em horário integral, porque a mãe trabalhadora precisa de creche em horário integral. O Estado tem que cooperar com as prefeituras, independente de quem sejam os prefeitos – isso é colaboração federativa. Vamos garantir em um prazo de quatro anos, a partir do nosso governo, que todas as creches das prefeituras funcionem em horário integral no Estado do Rio de Janeiro”, afirmou o pedetista.