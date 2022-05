O presidente da Sossego, Hugo Júnior, fez o convite para Demétrius. - Divulgação - Foto: Everton Costa

O presidente da Sossego, Hugo Júnior, fez o convite para Demétrius.Divulgação - Foto: Everton Costa

Publicado 19/05/2022 10:45 | Atualizado 19/05/2022 11:34

O Acadêmicos do Sossego anunciou o novo nome que conduzirá a bateria swing da Batalha. O mestre Demétrius comandará os ritmistas da azul e branco de Niterói em busca dos 40 pontos no carnaval de 2023. Essa é a primeira novidade que a escola anuncia para o seu próximo desfile.



Demétrius começou no carnaval ainda criança. Em 2006 virou Diretor na Porto da Pedra, passando pela Cubango, Unidos da Tijuca, Tuiuti, Império de Casa Verde e Inocentes. Como mestre, assumiu a bateria da Tradição e Cubango.

Demétrius, que atualmente também é diretor de bateria da Portela falou sobre o desafio.

- O presidente Hugo Júnior me fez o convite e fiquei muito feliz. Isso é resultado e reconhecimento do meu trabalho. Vamos para um novo desafio e não vou medir esforços para fazer um bom trabalho . A expectativa com a Swing da batalha é grande, chego para somar e fazer um bom trabalho para manter as notas 10. Sossego mandou me chamar eu vou! - revelou Demétrius.



Para o carnaval de 2023 a escola anunciou a renovação do carnavalesco André Rodrigues. "Depois de um belo trabalho, a escola seguirá em busca do campeonato da Série Ouro. No último desfile, alcançamos a 6ª posição, melhor colocação da escola desde que subiu para Marquês de Sapucaí", concluiu o presidente Hugo Júnior.