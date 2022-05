O Pet Móvel, veículo adaptado para oferecer cursos, conteúdos e ações para os animais estará no estacionamento do Sam’s Club, na Rodovia BR 101, no Barreto. - Divulgação

O Pet Móvel, veículo adaptado para oferecer cursos, conteúdos e ações para os animais estará no estacionamento do Sam’s Club, na Rodovia BR 101, no Barreto.Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio de Janeiro (Senac-RJ) vai levar no próximo sábado (21/5), entre 10h às 15h, seu Pet Móvel a Niterói. O veículo, adaptado para oferecer cursos, conteúdos e ações para os pets e seus tutores, estará no estacionamento do Sam’s Club, na Rodovia BR 101, no bairro Barreto, na Zona Norte de Niterói, em um evento gratuito voltado para os apaixonados por seus bichinhos.

Na ocasião, haverá atendimentos de banho e tosa e recreação para os pets. Já para os tutores, haverá palestras e campanha de adoção de cães e gatos realizada pela Ong Segunda Chance RJ. O evento faz parte do lançamento do Senac Modo Pet, programa que irá ofertar novos cursos de capacitação e consultorias voltados tanto para empreendedores e profissionais da área, quanto para os próprios tutores de animais domésticos.



Durante o evento, os bichinhos poderão se divertir no espaço RecreaCão, promovido pelo Club Pet, com circuitos com piscinas de bolas, túneis, obstáculos e passarela, com monitores treinados para entreter os cães. Também haverá atendimento de banho e tosa realizado por alunos do Senac RJ, supervisionados por seus instrutores. Os tutores poderão participar de um bate-papo sobre Manejo e Comportamento Alimentar de Cães e Gatos, com a veterinária Flávia Pimentel e com Luciana Castilho Cardoso, do Cachorreiros Cariocas.



Outra iniciativa é uma campanha de adoção de cães e gatos, adultos e filhotes, em parceria com a ONG Segunda Chance RJ. A instituição também receberá doação de ração no local.



Os participantes humanos do evento também poderão aproveitar os serviços de quick massagem e barbearia, oferecidos gratuitamente pelo Senac RJ.



Senac Modo Pet

O mercado de produtos e serviços voltados para pets tem crescido exponencialmente nos últimos anos e exigido profissionais especializados. Para atender essa demanda, além do PetMóvel, o programa Senac Modo Pet prevê o lançamento de novos laboratórios para os cursos regulares voltados para cuidados com pets, com ambientes similares ao de um pet shop real, com recepção, canil, estações de trabalho e lavatórios modernos e acolhedores. Está previsto, ainda, um portfólio de novos cursos e consultorias, com temas como Esteticista de Animais Doméstico, Técnicas Avançadas de Tosa para Cães, Banhista de Cães e Gatos, Banho e Tosa em Cães e Gatos, além de Atendimento em Clínicas Veterinárias e Recepção e Atendimento em Serviços Pet.



Senac RJ



Há 76 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.



"Mesmo diante da pandemia, o Senac RJ superou desafios e alcançou resultados positivos em 2020: 56 mil alunos matriculados em todos os níveis de ensino, da aprendizagem à pós-graduação, mais de 7 mil vagas de trabalho ofertadas durante a Feira Virtual, realizada em parceria com mais de 500 empresas, 9 mil orientações de carreira por meio de vídeo conferências, fóruns, chats e palestras digitais gratuitas, além da abertura de 62 novas turmas com aulas on-line em tempo real", informou a instituição no texto.



A programação é a seguinte: Entre 10h às 13h30min. - Banho e Tosa - Atendimento realizado por alunos com acompanhamento de instrutor. Agendamento por ordem de chegada. O cão precisa ser manso e o tutor deve apresentar sua carteira de identidade e a carteira de vacinação do pet.



Entre 10h30min., às 11h: Bate-Papo sobre Manejo e Comportamento Alimentar de Cães e Gatos - Dra. Flávia Pimentel e Luciana Castilho Cardoso, do Cachorreiros Cariocas



Já entre 10h às 15h - RecreaCÃO - Club Pet e entre 10h às 15h haverá a feira de Adoção da Ong Segunda Chance e entre 10h às 15h - Quick massagem e Barbeiro.