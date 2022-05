O carro rodou de lado ao bater em alta velocidade em duas árvores em uma rua no Centro de Niterói. - Reprodução

O carro rodou de lado ao bater em alta velocidade em duas árvores em uma rua no Centro de Niterói.Reprodução

Publicado 20/05/2022 12:31

Imagens impressionantes mostram o momento em que um carro rodou de lado após bater em alta velocidade em duas árvores em uma rua no Centro de Niterói. O acidente, que parece ter sido de madrugada, não teve data e local informado pelos moradores, mas segundo levantamento através da imagem trata-se da Rua Jornalista Moacir Padilha, que fica atrás da Igreja Nossa Senhora da Conceição perto de uma Universidade.

O motorista do carro vermelho, após os prejuízos que causou, parece que não sofreu nada e continuou o caminho.

Conforme é possível observar no vídeo, compartilhado com O Dia, a rua onde o carro rodou de lado tinha duas árvores que foram arrancadas com o impacto. O autor do vídeo não quis se identificar, mas comentou que não é a primeira vez que isso acontece.

Veja o vídeo: