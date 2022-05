A equipe carioca, chefiada pelo tenente-coronel BM Lauro Botto, demonstrou interesse nas ações. - Divulgação Prefeitura de Niterói

As Defesas Civis do Rio e de Niterói realizaram um encontro para conversar sobre os canais utilizados para comunicação com a população, desde o sistema de sirenes que permite mensagens faladas ao vivo, passando pelas mídias sociais e o aplicativo Alerta Defesa Civil Niterói (DCNIT).

Os dois órgãos destacaram a relevância dos mais de 2.500 voluntários, as ações preventivas e a importância da comunicação direta por meio dos grupos de whatsapp, que constituem ferramenta essencial para acelerar a difusão de informações e a mobilização, principalmente em situações de emergência ou na iminência delas (evacuações de áreas e direcionamento dos moradores para os pontos de apoio e primeira atuação em cenários de desastre).



A equipe carioca, chefiada pelo tenente-coronel BM Lauro Botto, demonstrou interesse nas ações em desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), principalmente sensores de baixo custo para detecção de movimentos em encostas.



Além da apresentação das atividades, projetos e protocolos da Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói, durante o encontro foram compartilhadas diversas experiências relacionadas a ações preventivas e de resposta.



"Trata-se de um encontro bastante importante de compartilhamento de informações com a Defesa Civil da capital do estado e que, pelas dimensões do município, possui desafios bastante complexos. Ficamos felizes em receber a Defesa Civil do Rio de Janeiro e podermos compartilhar experiências, principalmente dos nossos projetos que envolvem participação do cidadão, em especial os NUDECs, e as inovações tecnológicas. Somos municípios vizinhos e compartilhamos ameaças semelhantes, o que destaca ainda mais a importância de dividirmos conhecimento para o aprimoramento de nossas estruturas de prevenção e resposta”, explicou o secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, tenente-coronel Walace Medeiros.



O superintendente da Defesa Civil do Rio de Janeiro, tenente-coronel Lauro Botto, ressaltou a relevância do compartilhamento de informações entre os órgãos dos dois municípios.

“Estamos muito próximos geograficamente, mas muito distantes. Estreitar essa relação e compartilhar conhecimento e experiência é sempre importante. Foi uma tarde muito proveitosa, e nos colocamos à disposição para estreitar ainda mais esses laços e poder oferecer um serviço de excelência tanto para a população de Niterói como do Rio”.