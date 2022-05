A audiência será no auditório do Bloco "P" do campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. - Divulgação site UFF

Publicado 25/05/2022 21:04

A Comissão de Educação, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), vai realizar audiência conjunta com a Comissão de Direitos da Juventude, do Idoso, da Mulher e da Pessoa com Deficiência, da Câmara Municipal de Niterói, nesta quinta-feira (26/05), às 18h30min., no auditório do Bloco “P” do campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, para debater o passe interestadual para universitários.

“Em tempos de governos deslocados das pautas sociais é preciso mobilização para pressionar pela aprovação do passe livre na Alerj e na Câmara de Vereadores de Niterói. O Governo estadual foi convidado a participar da mesa para apresentar a disposição de acolher ou não a proposta do passe”, disse o presidente da comissão da Alerj, deputado Flávio Serafini (PSol).