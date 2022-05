O objetivo do Núcleo de Defesa Civil de Niterói (Nudec) Escoteiros, é preparar voluntários para atuarem em situações de incêndio. - Divulgação

Publicado 24/05/2022 17:36

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia realizou, neste sábado (21), a capacitação dos escoteiros da modalidade Básica, do Mar e do Ar de Niterói. O objetivo do Núcleo de Defesa Civil de Niterói (Nudec) Escoteiros, é preparar voluntários para atuarem em situações de incêndio, noções de percepção de risco em defesa Civil, noções de meteorologia e primeiros socorros.

O secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, Walace Medeiros, reforça que os Nudecs são priorizados em locais onde há maior exposição das pessoas a riscos naturais e/ou tecnológicos, e que, durante todo o ano, é promovida uma política preventiva para minimizar os impactos das chuvas na cidade. Segundo ele, os núcleos têm papel importante neste trabalho.

“De acordo com a Lei, está previsto que os Municípios devem promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta nas comunidades. Esse é um importante trabalho de conscientização, integração e parceria com a sociedade, por exemplo, os Nudecs nas Comunidades, nos Condomínios e voltados à prevenção", explicou o secretário.

Entre os pré-requisitos para se tornar um voluntário do Nudec estão: comprometimento, responsabilidade, solidariedade, profissionalismo, além de amor pelo próximo e pela nossa cidade. Para se tornar um voluntário, basta se cadastrar através do site da Defesa Civil (http://defesacivildeniteroi.com.br/). Uma vez cadastrado, a Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia entrará em contato e convida o interessado para participar dos treinamentos.