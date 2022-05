Na peça os atores vão apresentar a história de Harpagão, um homem obcecado por adquirir e acumular dinheiro, - Divulgação

Na peça os atores vão apresentar a história de Harpagão, um homem obcecado por adquirir e acumular dinheiro,Divulgação

Publicado 24/05/2022 15:14

O Theatro Municipal de Niterói recebe, na terça-feira, (31/5), às 19h, o XVIII Ciclo de Leituras Dramatizadas de Niterói, com a peça “O Avarento”. O espetáculo tem a direção de Octavio Vargas.



“O Avarento” apresenta a história de Harpagão, um homem obcecado por adquirir e acumular dinheiro, que trata sua família como a extensão de seus negócios. Para ele, o mais importante e crucial na vida é seu dinheiro. Numa crise, decide casar o filho com uma viúva rica e a filha com um homem igualmente rico, embora ela esteja apaixonada por um rapaz, a princípio pobretão.



Segundo informações haverá protocolos sanitários com a necessidade de se apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto. É facultativo o uso de máscaras pelo público durante a permanência nas dependências do teatro.