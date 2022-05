Na ocasião, a Cia. de Ballet da Cidade de Niterói vai apresentar seu novo trabalho "Presenças na Ausência". - Divulgação

Na ocasião, a Cia. de Ballet da Cidade de Niterói vai apresentar seu novo trabalho "Presenças na Ausência".Divulgação

Publicado 24/05/2022 13:05

A Companhia de Ballet da Cidade de Niterói vai participar, no sábado (28/5) do Festival América do Sul Pantanal na cidade de Corumbá (MS), apresentando seu novo trabalho “Presenças na Ausência”.

Segundo Fran Mello, diretor da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, é muito importante participar do evento. “Colocar a Cia no lugar em que ela deve estar, ao lado de grandes nomes da cultura brasileira. Vamos mostrar toda a nossa competência dentro de um Festival internacional com grande visibilidade para a Companhia e, assim, nos firmar cada vez mais como uma grande potencia", disse Mello.

De acordo com as informações, o espetáculo é uma criação da coreógrafa carioca Esther Weitzman e trata de um olhar reflexivo e coreográfico sobre o ciclo do Modernismo que teve sua trajetória marcada pelo centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Por meio do movimento atravessado pelos acontecimentos da atual história brasileira e do passado recente, os bailarinos tecem seus gestos e suas relações espaçotemporais no âmbito da cena e além. Dançam a inquietude e as incertezas pertinentes à contemporaneidade, expondo no corpo as marcas e as memórias de um Brasil cheio de matizes.

Sobre o Festival América do Sul Pantanal 2022 - Pulsação da Arte Sul-americana

Com 15 edições realizadas, o Festival América do Sul Pantanal é um marco na cultura de Mato Grosso do Sul. Em cada edição, com mais de 40 mil espectadores, shows, palestras e oficinas, Corumbá respira cultura e também inspira artistas, população e turistas. Em 2022, o FASP será realizado nos dias 26 a 29 de maio, nas cidades de Corumbá, Ladário, Puerto Suarez e Puerto Quijaro.

A cidade, que tem na alegria e na beleza as características mais marcantes, recebe novamente a celebração da tão buscada integração dos povos do continente, com 8 países participantes. O Festival América do Sul Pantanal une arte e gastronomia, incluindo pessoas de idiomas e costumes diferentes.

Em 2022, comemora-se o “Centenário da Semana de Arte Moderna”, conhecida como “Semana de 22”, que ocorreu na capital paulista, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, movimento que chamou a atenção da população para a valorização e consumo da Arte e da Cultura brasileira, em todos os seus segmentos: música, literatura, teatro, dança, artesanato entre outros. Um olhar voltado para o fazer artístico local, nacional em busca da brasilidade.

"Homenagear o Centenário da Semana de Arte Moderna brasileira no Festival América do Sul-Pantanal é promover uma reflexão sobre os caminhos que nos trouxeram até aqui. Ao rememorar momentos importantes da história humana, na verdade busca-se uma reflexão sobre a arte e cultura local. Um olhar diferenciado que leve em conta seu papel fundamental, enquanto pilar para o desenvolvimento sustentável e na garantia da equidade social, inclusive por meio de ações que promovam além da cultura, a cidadania e o turismo", afirmou a Prefeitura no texto.