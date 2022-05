O prefeito de Niterói, Axel Grael, com o termo de posse de Binho Guimarães nas mãos: "Combativo, morador da região e conhece todos os projetos. Vai ajudar a finalizar alguns desses projetos e a tocar outras iniciativas que virão", afirmou Grael. - Divulgação Prefeitura de Niterói

O prefeito de Niterói, Axel Grael, com o termo de posse de Binho Guimarães nas mãos: "Combativo, morador da região e conhece todos os projetos. Vai ajudar a finalizar alguns desses projetos e a tocar outras iniciativas que virão", afirmou Grael.Divulgação Prefeitura de Niterói

Publicado 24/05/2022 17:50

O vereador licenciado Binho Guimarães tomou posse, na noite de segunda-feira (23), como o novo administrador regional da Região Oceânica, em substituição a Rubens Branquinho. Em cerimônia que aconteceu no auditório da Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga, Binho assinou o termo de posse e afirmou que sua missão será dar continuidade aos inúmeros projetos que a Prefeitura de Niterói vem realizando na região e reiterou que vai trabalhar para estimular o emprego entre os jovens da região.

Na solenidade, o prefeito de Niterói, Axel Grael, lembrou que a Prefeitura vai investir, até o fim de 2024, R$ 2 bilhões em obras e infraestrutura em toda a cidade. Além disso, destacou que a Região Oceânica está se tornando uma referência em sustentabilidade urbana e que as transformações e melhorias continuarão acontecendo.

“Antes mesmo de ser prefeito de Niterói eu já empunhava bandeiras e sonhava em tirar do papel obras que a população esperava e que muitos não acreditavam que pudessem se tornar realidade. Quem duvidou está vendo o que estamos fazendo, ouvindo a população e unindo forças entre Executivo e Legislativo de forma integrada e harmônica. O Binho é combativo, morador da região e conhece todos os projetos. Vai ajudar a finalizar alguns desses projetos e a tocar outras iniciativas que virão”, afirmou o prefeito.

Binho Guimarães disse que as transformações e melhorias na Região Oceânica nos últimos anos são evidentes.

“Estamos com nosso grupo promovendo uma grande transformação na Região Oceânica e isso é fruto de muito trabalho e dedicação. Quando a prefeitura escolhe dragar e asfaltar isso é uma questão de boa política pública. Vamos estar aqui para dar continuidade a obras como as do Engenho do Mato e Vale Feliz. Vamos fazer a rotatória de Camboinhas, entregar as obras do Mar Alegre e tantas outras assim, como instalação de uma unidade do Samu na Policlínica de Itaipu, e a renaturalização do Rio Jacaré. Vamos continuar fortalecendo as políticas públicas para a juventude, em especial na Região Oceânica”, destacou Binho.

A solenidade de posse contou com os seguintes secretários municipais Renato Barandier (Urbanismo e Mobilidade), Dayse Monassa (Conservação e Serviços Públicos), Vicente Temperini (Obras), Bira Marques (Secretaria-Executiva), Rafael Robertson (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Recursos Hídricos), Rodrigo Oliveira (Saúde) , Marilia Ortiz (Fazenda), Dionê Castro, coordenadora do PRO-SUSTENTÁVEL, Luiz Fróes, presidente da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN), além do presidente da Câmara, vereador Milton Cal, e do deputado federal Chico D'Angelo, entre outros.