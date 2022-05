A Escola Municipal Sebastiana G Pinho participou do simulado com três turmas. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 26/05/2022 09:49

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói realizou nesta terça-feira (24), uma simulação de emergência com evacuação de alunos, professores e demais funcionários na escola municipal Sebastiana G Pinho, no Viçoso Jardim, na Zona Norte de Niterói, com objetivo de preparar os alunos na prevenção e como se proteger em casos de possíveis desastres.

A Escola Municipal Sebastiana G Pinho participou do simulado com três turmas totalizando 84 alunos capacitados do 5º ano do ensino fundamental, juntamente com a equipe da Defesa Civil. Após uma simulação de incêndio, os alunos deixaram suas salas de aula e se encaminharam, de forma ordenada, ao pátio da escola, espaço previamente mapeado e orientado, onde receberam instruções dos agentes.

De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, Walace Medeiros, instruir a comunidade escolar para uma correta atitude em situação de desastres representa uma importante atitude de fortalecimento da cultura preventiva e de aprimoramento da resiliência.

''Atuar com um público específico, que são as crianças, apresentando de forma lúdica os conceitos de defesa civil, fortalece as bases para a construção de cidadãos e comunidades mais protegidas e resilientes. A implementação destas ações de proteção e Defesa Civil na Escola Sebastiana têm um valor especial. A escola fica localizada na região onde ocorreu o desastre do Morro do Bumba, em abril de 2010, e foi extremamente impactada, tanto pelas características físicas do desastre, quanto pelas questões de impacto psicológico que acometeram os alunos e seus pais'', disse o secretário.