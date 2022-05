A Rua Tenente Osório, no bairro Fonseca, recebeu pintura realizada pelo artista Iori Grafitti. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

A Rua Tenente Osório, no bairro Fonseca, recebeu pintura realizada pelo artista Iori Grafitti.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 26/05/2022 10:17 | Atualizado 26/05/2022 10:19

As intervenções artísticas em diferentes pontos não param na cidade de Niterói. Depois da Icaraí, na Zona Sul, agora foi a vez da Zona Norte receber a pintura realizada pelo artista Iori Grafitti na faixa de pedestre da Rua Tenente Osório, próximo ao número 300. A obra de arte realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), faz parte das atividades do Maio Amarelo que nasceu com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito e incentivar campanhas que visem diminuir o número de acidentes no trânsito e preservar a vida nas vias e rodovias.



A chefe do setor de educação para o trânsito da NitTrans, Priscilla Rocha, acompanhou a pintura artística na faixa.



“Contemplar uma faixa de pedestres perto de 4 unidades escolares, que abrangem a primeira infância, é fundamental para ensinar Educação para o Trânsito. Hoje, recebemos a primeira faixa de pedestres com educação lúdica na Zona Norte da cidade, o projeto também contempla o Plano Municipal de primeira infância do Urban 95”, contou Priscilla.



As outras faixas artísticas podem ser contempladas na Av. Amaral Peixoto, no Centro, que recebeu uma pintura feita pelo artista Marcelo Melo, que utilizou uma tinta especial asfáltica, dando um efeito 3D e gerando a sensação de flutuar sob os pés de quem atravessa e diante dos olhos dos motoristas que param os veículos no semáforo vermelho.

Outra faixa foi pintada na Rua Mário Álves, esquina com a Rua Dr. Paulo César, em Santa Rosa, que está localizada próxima a uma escola, e retrata o que aprendemos nos livros e na vida. O artista Iori Grafitti utilizou palavras como respeito, amor e cuidado, para ressaltar o que é necessário para a vida e para o trânsito, principalmente na travessia dos pedestres.

A travessia de pedestres da Rua Miguel de Frias, em Icaraí, foi a terceira faixa a receber uma intervenção artística como parte da Campanha do Maio Amarelo. A faixa conta com pinturas de lápis coloridos, abelhas, borboletas, joaninhas, a frase “Ensine pelo exemplo”, e a palavra “respeite”, realizadas pelo artista Iori Grafitti.



A programação completa do movimento Maio Amarelo está disponível no site da NitTrans (www.nittrans.niteroi.rj.gov.br). A campanha também terá a 4ª Jornada de Capacitação de Professores, visita guiada ao CCO Mobilidade e capacitação para os motoristas de trânsito.