A Cor Dar" é uma realização do grupo musical Emanamantra e do professor de yoga e escritor Carlos Henrique Viard Jr. - Divulgação PMN - Sylvio Relvas

Publicado 30/05/2022 17:28

O Theatro Municipal de Niterói recebe entre sexta (3) e sábado (4/6), o evento: "A Cor Dar", realizado pelo grupo musical Emanamantra e pelo professor de Yoga e escritor Carlos Henrique Viard Jr. Segundo os artistas, a proposta do encontro é promover, por meio da arte, sentimentos de autoconfiança e coragem, despertando o poder pessoal do público presente para transformação do mundo.



De acordo os organizadores, a ideia nasceu como uma resposta ao contexto social desafiador em que as pessoas vivem, com tantas desigualdades e desequilíbrios. O evento busca potencializar a capacidade de realização e transformação do público. “Quando cada indivíduo ‘acordar’ seu potencial e motivação para as transformações necessárias, daremos novas cores para o mundo, criando uma realidade muito melhor para todos nós, coletivamente”, destacou os realizadores no texto.