A Seplag lançou os primeiros dois livros da Coleção "Avaliação de Políticas Públicas". - Divulgação PMN

Publicado 27/05/2022 15:03

Com o objetivo de aprimorar o trabalho dos servidores da Prefeitura de Niterói e compartilhar informações e experiências com outros municípios, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag) lançou os primeiros dois livros da Coleção “Avaliação de Políticas Públicas”. Disponíveis em formato e-book, o “Guia de Avaliação de Políticas Públicas de Niterói” e o “Diretrizes de Gestão da Informação” podem ser acessados nos sites da Prefeitura de Niterói e da Seplag de maneira gratuita.



Segundo as informações, os materiais foram produzidos a partir da formação de grupos de trabalho entre diferentes órgãos da Prefeitura, sob coordenação da Subsecretaria de Avaliação e Gestão da Informação de Políticas Públicas da Seplag.

Os e-books foram apresentados durante a I Jornada do Sistema de Avaliação e Gestão da Informação de Niterói (Simagi) realizada nesta semana, na Sala Nelson Pereira dos Santos. Os livros fazem parte do processo de aprimoramento da cultura de avaliação na Prefeitura de Niterói e, dessa forma, integram a estratégia mais ampla de institucionalização da avaliação e do monitoramento das políticas públicas.



“O Simagi será fundamental para Niterói continuar avançando no desenvolvimento de suas políticas públicas, com transparência, participação social e mais eficiência. Uma cultura de avaliação objetiva e de gestão da informação qualifica a tomada de decisão sobre a adoção, manutenção ou expansão de nossas ações. Os dois livros lançados essa semana auxiliarão o processo de formação dos gestores e servidores de Niterói sobre temas essenciais de avaliação e gestão da informação, além de possibilitarem compartilhar nossa experiência com outras cidades”, afirmou a secretária Ellen Benedetti.



O livro “Guia de Avaliação de Políticas Públicas” apresenta diferentes conceitos e abordagens relacionados à implementação e avaliação de políticas públicas e mapeia indicadores, pesquisas e instituições para subsidiar o trabalho de avaliação. Já o livro “Diretrizes de Gestão da Informação” aborda a gestão de dados do município, com referenciais explicativos e recomendações práticas sobre padrões de coleta e armazenamento, gestão de cadastros, interoperabilidade dos sistemas, segurança da informação e governança de dados.



“Essa coleção foi criada com o objetivo de ser um espaço de produção e difusão de conhecimentos e práticas sobre avaliação e gestão da informação de políticas públicas municipais. Os dois primeiros livros sistematizam conceitos, instrumentos, diretrizes e processos, trazem diagnósticos e sugestões para que os gestores públicos tenham subsídios de fácil acesso que contribuam para ampliar a qualidade e o resultado das políticas públicas”, explicou a subsecretária de Avaliação e Gestão da Informação de Políticas Públicas da Seplag, Severine Macedo.



Os livros foram editados pela Niterói Livros, selo de literatura da Prefeitura de Niterói. Eles estão disponíveis gratuitamente no site da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br/2022/05/23/colecao-avaliacao-de-politicas-publicas/), da Seplag (http://seplag.niteroi.rj.gov.br/artigo_detalhe.jsf?id=400) e no aplicativo da Niterói Livros.





